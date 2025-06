Recall de Marcas A Gazeta: veja como foi a festa das marcas mais lembradas

As marcas que estão mais presentes na cabeça dos consumidores capixabas brilharam no tapete vermelho do 33º Recall de Marcas de A Gazeta. A festa de premiação movimentou o Le Buffet Master, nesta quinta-feira (5 de junho), com showzão da banda Biquini. A dupla de apresentadores do Bom Dia ES, Mário Bonella e Fabíola de Paula, anunciaram os premiados da noite.