Banda Biquini anima a festa do 33° Recall de Marcas de A Gazeta

Banda Biquíni anima a festa do Recall de A Gazeta, nesta quinta-feira (05), no Le Buffet Master . Crédito: Biquíni/Instagram

Nesta quinta-feira (05), a elegância vai tomar conta do Le Buffet Master, em Vitória, com a aguardada cerimônia de premiação do 33º Recall de Marcas A Gazeta. A noite de entrega dos troféus reunirá empresários e personalidades do Estado em um encontro para reconhecer as marcas mais lembradas pelos capixabas.