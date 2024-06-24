Veja quem prestigiou o festão do 32° Recall de Marcas de A Gazeta

A noite da última sexta-feira (21) foi movimentada na Ilha: a Rede Gazeta mobilizou grande nomes do mercado publicitário para a noite de entrega do 32º Recall de Marcas A Gazeta. Empresários, influenciadores e talentos do mercado prestigiaram a festa no Le Buffet Master. Sob comando dos nossos Mário Bonella e Fabíola de Paula, a noite de troféus também deu espaço para uma justa homenagem: os mídias da Grande Vitória receberam os aplausos dos convidados e levaram para casa um mimo especial, em comemoração ao Dia do Mídia. Os músicos Max de Castro e Simoninha animaram a pista com o "Baile do Simonal", com participação superespecial de Sandra de Sá, que esbanjou simpatia, suingue e até foi para o meio do público, tornando a noite memorável.