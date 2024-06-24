Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o festão do 32° Recall de Marcas de A Gazeta

Publicado em
24 jun 2024 às 17:22
Os premiados da 32ª edição do premio Recall
Os premiados do 32ª Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Premiados

A noite da última sexta-feira (21) foi movimentada na Ilha: a Rede Gazeta mobilizou grande nomes do mercado publicitário para a noite de entrega do 32º Recall de Marcas A Gazeta. Empresários, influenciadores e talentos do mercado prestigiaram a festa no Le Buffet Master. Sob comando dos nossos Mário Bonella e Fabíola de Paula, a noite de troféus também deu espaço para uma justa homenagem: os mídias da Grande Vitória receberam os aplausos dos convidados e levaram para casa um mimo especial, em comemoração ao Dia do Mídia. Os músicos Max de Castro e Simoninha animaram a pista com o "Baile do Simonal", com participação superespecial de Sandra de Sá, que esbanjou simpatia, suingue e até foi para o meio do público, tornando a noite memorável.
Bruno e Talita Passoni, Leila Marchesi e Marcello Moraes
Bruno e Talita Passoni, Leila Marchesi e Marcello Moraes Crédito: Monica Zorzanelli
Mariana Perini, Flavia e Bartira Almeida e Michele Goltara
Mariana Perini, Flavia Giacomin e Bartira Almeida e Aline Stefanon Crédito: Mônica Zorzanelli
Elaine, Jaqueline e Fernanda Lira- Jaklayne Joias
Elaine, Jaqueline e Fernanda Lira - Jaklayne Joias Crédito: Mônica Zorzanelli
Valdecir e Geisiane Torezani
Valdecir e Geisiane Torezani Crédito: Mônica Zorzanelli
Edson Wander Casé e Orlando Barbosa-Kifrango
Edson Wander Casé e Orlando Barbosa - Kifrango Crédito: Mônica Zorzanelli

Recall2024

Fioravante Cipriano Neto - Selita
Fioravante Cipriano Neto - Selita Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcella e Bryan Bremenkamp
Marcella e Bryan Bremenkamp Crédito: Mônica Zorannelli
Luan Sabadini e Janaina Peixoto - Kifrango
Luan Sabadini e Janaina Peixoto - Kifrango Crédito: Mônica Zorzanelli
André e Giovanna Rosa
André e Giovanna Rosa Crédito: Mônica Zorzanelli
Danielo , Daniela e Mario Coutinho - Extrabom
Daniel, Daniela e Mario Coutinho - Extrabom Crédito: Mônica Zorzanelli
Juliana Rambalducci - Agua Pedra Azul
Juliana Rambalducci - Agua Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli
Mário Bonella e Fabíola de Paula, anunciaram os premiados da noite.
Mário Bonella e Fabíola de Paula anunciaram os premiados da noite Crédito: Carlos Alberto Silva
* Por Luciana Almeida, interinamente

Veja Também

Livro sobre mulheres de destaque do ES será lançado em Vitória

"A Loja Vazia" 2024 vai arrecadar doações para 8 instituições do ES

Veja quem prestigiou bate-papo de Silva no Parque Cultural Casa do Governador

A Gazeta integra o

Saiba mais
Festa Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança