Veja quem prestigiou o festão do 32° Recall de Marcas de A Gazeta

A
noite da última sexta-feira (21) foi movimentada na Ilha: a Rede
Gazeta mobilizou grande nomes do mercado publicitário para a noite
de entrega do 32º Recall de Marcas A Gazeta. Empresários,
influenciadores e talentos do mercado prestigiaram a festa no Le
Buffet Master. Sob comando dos nossos Mário Bonella e Fabíola de
Paula, a noite de troféus também deu espaço para uma justa
homenagem: os mídias da Grande Vitória receberam os aplausos dos
convidados e levaram para casa um mimo especial, em comemoração ao
Dia do Mídia. Os músicos Max de Castro e Simoninha animaram a pista
com o "Baile do Simonal", com participação superespecial
de Sandra de Sá, que esbanjou simpatia, suingue e até foi para o
meio do público, tornando a noite memorável.