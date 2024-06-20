"A Loja Vazia" 2024 vai arrecadar doações para 8 instituições do ES

Loja Vazia 2023 Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Loja Vazia do Shopping Vitória está de volta para ajudar quem mais precisa. A tradicional ação social que promove uma inversão do consumo ao abrir uma loja vazia todos os dias à espera de doações será inaugurada no dia 03 de julho. Em sua 11ª edição, a campanha de arrecadação de roupas beneficiará oito instituições sociais do Estado.

A exemplo das edições anteriores, a Loja Vazia conta com o apoio do Instituto Americo Buaiz - IAB, que faz a seleção das instituições participantes na campanha e tem como missão apoiar o desenvolvimento social do Espírito Santo, promovendo ações e projetos em favor das entidades do terceiro setor.

Localizada no 1° piso, ao lado da Life by Vivara, a campanha social do Shopping Vitória visa a arrecadação de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens, em bom estado de conservação. Ao final do dia, todos os donativos são recolhidos das prateleiras e araras para que no outro dia a loja seja novamente abastecida com novas contribuições.

Na edição anterior, o projeto bateu recorde com a arrecadação total de 37.789 peças, uma média de 854 por dia. O número corresponde a um aumento de 55,57% em relação a 2022. Todas as peças arrecadadas foram direcionadas para as instituições beneficiadas, que promoveram bazares para angariar recursos para seus projetos.

Para juntar forças, uma rede de madrinhas e padrinhos também está sendo convocada para apadrinhar o projeto. Há 11 anos, a esta colunista, Renata Rasseli, é a madrinha master.

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS