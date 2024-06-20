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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

"A Loja Vazia" 2024 vai arrecadar doações para 8 instituições do ES

Publicado em
20 jun 2024 às 15:06
Loja Vazia 2023
Loja Vazia 2023 Crédito: Divulgação/Shopping Vitória
Loja Vazia do Shopping Vitória está de volta para ajudar quem mais precisa. A tradicional ação social que promove uma inversão do consumo ao abrir uma loja vazia todos os dias à espera de doações será inaugurada no dia 03 de julho. Em sua 11ª edição, a campanha de arrecadação de roupas beneficiará oito instituições sociais do Estado.
A exemplo das edições anteriores, a Loja Vazia conta com o apoio do Instituto Americo Buaiz - IAB, que faz a seleção das instituições participantes na campanha e tem como missão apoiar o desenvolvimento social do Espírito Santo, promovendo ações e projetos em favor das entidades do terceiro setor.
Localizada no 1° piso, ao lado da Life by Vivara, a campanha social do Shopping Vitória visa a arrecadação de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens, em bom estado de conservação. Ao final do dia, todos os donativos são recolhidos das prateleiras e araras para que no outro dia a loja seja novamente abastecida com novas contribuições.
Na edição anterior, o projeto bateu recorde com a arrecadação total de 37.789 peças, uma média de 854 por dia. O número corresponde a um aumento de 55,57% em relação a 2022. Todas as peças arrecadadas foram direcionadas para as instituições beneficiadas, que promoveram bazares para angariar recursos para seus projetos.
Para juntar forças, uma rede de madrinhas e padrinhos também está sendo convocada para apadrinhar o projeto. Há 11 anos, a esta colunista,  Renata Rasseli,  é a madrinha master.

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

  1.  03 a 07/07: AFECC - Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer
  2.  08 a 11/07: IJBS - Instituto Jutta Batista da Silva
  3. 12 a 15/07: FBPC - Fundação Beneficente Praia do Canto
  4.  16 a 19/07: Asilo dos Idosos de Vitória
  5. 20 a 23/07: Associação Cestas do Bem
  6. 24 a 27/07:  SECRI - Serviço de Engajamento Comunitário
  7. 28 a 31/07: AAML - Associação Albergue Martim Lutero
  8. 01 a 04/08: AMAES - Associação dos Amigos dos Autistas do ES

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