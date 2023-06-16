Loja Vazia vai arrecadar doações para 8 entidades do ES em 10ª edição

Os professores dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da FAESA, Carine Cardoso, William de Oliveira, Victor Mazzei, Emilio Rocha, Vitor Jubini, Roger de Seta, são os mentores por trás do grande resultado conquistado para a comunicação capixaba na etapa regional do maior congresso da área do país, o Expocom. O time de professores, liderados pela coordenadora Marilene Mattos, orientou os brilhantes alunos autores dos nove trabalhos premiados em suas categorias como os melhores do Sudeste. Em setembro, os vencedores irão concorrer à premiação nacional, que acontecerá em Belo Horizonte.