Loja Vazia vai arrecadar doações para 8 entidades do ES em 10ª edição

Letícia Dalvi, Renata Rasseli, Mariana Buaiz e Raphael Brotto: na Loja Vazia 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli/Arquivo AG

A Loja Vazia deste ano já tem data marcada no Shopping Vitória! A partir do dia 27 de junho, até o dia 30 de julho, o espaço estará de volta em sua 10ª edição, levando solidariedade para quem precisa. A ação tem o apoio da nossa Rede Gazeta

Localizada no 1° piso, ao lado na Natura, a loja estará com prateleiras, cabides e manequins vazios. O objetivo do projeto é abrir as portas para preencher o espaço com doações de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens. Tudo é recolhido frequentemente para que o ambiente esteja sempre pronto para receber novas contribuições. Toda a arrecadação será destinada a 8 instituições filantrópicas com trabalhos sociais no estado.

Para juntar forças, uma rede de madrinhas e padrinhos também está sendo convocada para apadrinhar o projeto. Esta colunista Renata Rasseli é a madrinha master.

O espaço ficará aberto durante todo o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 14h às 21h aos domingos.

As instituições beneficiadas são Fundação Beneficente Praia do Canto, Instituto Jutta Batista da Silva, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, Serviço de Engajamento Comunitário, Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil, Associação Albergue Martim Lutero e Associação dos Amigos dos Autistas do ES

TURISMO

Nova exposição Wagner Veiga e Raquel Medeiros convidam para a vernissage que abre a nova coleção de obras do artista feitas exclusivamente para a Urban Arts Vitória que escolheu o tema: Orquídeas e Bromélias do Espírito Santo. As obras estarão disponíveis para todos os clientes e decoradores brasileiros que acessam a loja presencialmente e virtualmente. Kimonos Maria Sanz convida para a celebração dos 10 anos de sua marca Kimonos Maria Sanz com desfile da nova coleção "Joker". Será no dia 20 de junho, às 19h, no Studio Maria Sanz, em Vix. Estaremos lá! Premiação na Argentina José Braz Neto, Rodolpho Albert, Adhemar Martinelli, Rafael Dalto e Luiz Fabiano Gonçalves de Faria estão em Mendonza, na Argentina, para receber, em nome da CVC, o prêmio de Concessionária A. O título é concedido pela General Motors (GM), após rigorosa avaliação do desempenho das revendas Chevrolet, contemplando vendas e pós-vendas, performance financeira e satisfação do cliente, entre outros quesitos.

QUERIDA DE RR

Toda beleza de Iêda Pontes com joias da designer capixaba Janaina Medice Crédito: Kias Ramos

Comunicação Os professores dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da FAESA, Carine Cardoso, William de Oliveira, Victor Mazzei, Emilio Rocha, Vitor Jubini, Roger de Seta, são os mentores por trás do grande resultado conquistado para a comunicação capixaba na etapa regional do maior congresso da área do país, o Expocom. O time de professores, liderados pela coordenadora Marilene Mattos, orientou os brilhantes alunos autores dos nove trabalhos premiados em suas categorias como os melhores do Sudeste. Em setembro, os vencedores irão concorrer à premiação nacional, que acontecerá em Belo Horizonte. Posse O Cindes Jovem irá promover, no dia 19 de junho, a posse da nova presidente Larissa Calegario. Além disso, Sâmara Gomes também irá integrar a nova diretoria, ocupando o cargo de vice-presidente. O evento acontecerá na sede da Findes, e está marcado para começar às 18h. Semana de business O empresário Leonardo Picinatti vai passar esta semana, em Linhares, para organizar uma nova edição da Feira do Neném & Gestantes. O evento, genuinamente capixaba e que tem ganhado força Brasil afora, vai acontecer no Shopping Pátiomix, entre os dias 17 e 24 de junho. Final de semana badalado Neste sábado (17), Vagner Loppes está a mil com a realização de eventos em quatro municípios. Na Chácara Flora da Serra, vai ocorrer o Meio Médico da turma 31 da faculdade Multivix, em Vitória vai ter o pré-evento de 365 dias do curso de medicina da UVV turma 24, em Cachoeiro de Itapemirim vai acontecer o pré-evento do curso de medicina, da turma da faculdade Multivix, e em Colatina, terá o pré-evento 365 dias da turma 14 do curso de medicina da UNESC.

EM BRASÍLIA

A ministra do STF Cármen Lúcia Antunes Rocha e a nossa promotora de Justiça do MPES Paula Pazolini: no Congresso Conamp Mulher, em Brasília Crédito: Divulgação

EM VITÓRIA