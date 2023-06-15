Parque de Vitória lança projeto de visitas educativas; veja fotos

Quem passar pela calçada da Aleixo Netto neste sábado (17), das 10h às 14h, se surpreenderá com o clima parisiense. A Óticas Paris está se preparando para a abertura do inverno com um evento super charmoso na loja da Praia do Canto. O café Paris contará com os principais lançamentos dos óculos internacionais exclusivos da ótica, com atrações encantadoras da atmosfera parisiense. A música será por conta de Mirano Schuler, tocando grandes sucessos da música francesa no acordeon. Será uma verdadeira simulação de um café em Paris, com direito a croissant, macarons e outros quitutes típicos. O desconto de 30% em toda loja continua durante o mês de junho e no dia do evento.