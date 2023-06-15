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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Parque de Vitória lança projeto de visitas educativas; veja fotos

Publicado em
15 jun 2023 às 03:00
Raphael Brotto, Lorenzo Pazolini, Américo Buaiz Filho
Raphael Brotto, Lorenzo Pazolini, Américo Buaiz Filho: na inauguração do projeto “Reserva Arte” Crédito: Arthur Louzada
Parque Cultural Reserva Vitória lançou na manhã desta quarta-feira (14) o  projeto “Reserva Arte”. O programa vai promover visitas educativas dos alunos das escolas públicas de Vitória, com a mediação de educadores do projeto, para vivenciar experiências artísticas no parque por meio de atividades criativas e pedagógicas.
O evento contou com a presença de autoridades, idealizadores e apoiadores do projeto Reserva Arte. Alunos da EMEF “Maria José Costa Moraes”, junto com equipe pedagógica da escola e educadores do projeto, também estiveram no lançamento para iniciar as visitas educativas. As crianças puderam interagir com as sete obras instaladas no Parque por intermédio de ações de caráter lúdico, estético e prático.
O projeto é desenvolvido pelo Shopping Vitória em parceria com a galeria Matias Brotas Arte Contemporânea – MBac, responsável pela curadoria das obras, e com a Associação dos Moradores e Amigos da Reserva Vitória – AMARV, e tem apoio da Prefeitura de Vitória.

Lançamento do projeto Reserva Arte

ALMOÇO

Ivan Reis, Emilia Huebra, Valdecir Torezani, Renata Rasseli e Davi Wescley
Ivan Reis, Emilia Huebra, o anfitrião Valdecir Torezani, Renata Rasseli e Davi Wescley: a equipe da Rede Gazeta foi recebida para almoço na Fazenda Miguel Crédito: Divulgação

Calçada Paris

Quem passar pela calçada da Aleixo Netto neste sábado (17), das 10h às 14h, se surpreenderá com o clima parisiense. A Óticas Paris está se preparando para a abertura do inverno com um evento super charmoso na loja da Praia do Canto. O café Paris contará com os principais lançamentos dos óculos internacionais exclusivos da ótica, com atrações encantadoras da atmosfera parisiense. A música será por conta de Mirano Schuler, tocando grandes sucessos da música francesa no acordeon. Será uma verdadeira simulação de um café em Paris, com direito a croissant, macarons e outros quitutes típicos. O desconto de 30% em toda loja continua durante o mês de junho e no dia do evento.

Dia do meio ambiente

Na próxima sexta-feira (16), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) realiza uma tarde de atividades ligadas à sustentabilidade e à qualidade de vida para marcar o Dia do Meio Ambiente. Com o tema Descomplicando a Sustentabilidade: Novas Perspectivas, as atividades contarão com palestra, exposição e ações de saúde voltadas a servidores, juízes e desembargadores, a partir das 13 horas. A iniciativa é do presidente do TJ-ES, Fabio Clem de Oliveira, juntamente ao presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável, Desembargador Raphael Americano Câmara. A programação conta com a palestra Moda Sustentável, com a especialista Lorrayne Maia.

SHOW

Terezinha Calixte, Toquinho e Dilma Passos
Terezinha Calixte, Toquinho e Dilma Passos:  na segunda edição do , Festival Música na Infância (Musin), no Parque Pedra da Cebola Crédito: Cláudio Postay

CAFÉ DA MANHÃ

Os diretores da Associação dos Empresários da Serra (Ases) Riberto Araújo e Leonelle Lamas com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia Bruno Lamas no tradicional Café de Negócios da Ases. O tema em pauta foi inovação
Os diretores da Associação dos Empresários da Serra (Ases) Riberto Araújo e Leonelle Lamas com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia Bruno Lamas no tradicional Café de Negócios da Ases. O tema em pauta foi inovação Crédito: Edson Reis

Combate à fome

Vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz participa de mais uma ação solidária com doação de alimentos. Em iniciativas de combate à fome em conjunto com o Instituto Americo Buaiz (IAB), a empresa doou produtos para compor cestas básicas que atenderão 360 famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado. Foram entregues Misturas Regina e Café Numero Um para a Associação Cestas do Bem e para a Central Única das Favelas (CUFA). A empresa também está apoiando a Festa Junina da Associação Vitória Down, com a doação de Misturas Regina, colaborando com a fabricação dos bolos que serão servidos no dia da quadrilha.

Combate à violência

Na semana em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra Pessoa Idosa, a assistente social da MedSênior Mônica Tomes Batista alerta que família, amigos e vizinhos devem estar atentos a possíveis sinais de violência contra o idoso. “Se identificada, é importante denunciar imediatamente junto aos órgãos competentes de Defesa dos Direitos dos Idosos. A denúncia pode ser feita pelo Disque 100 - que funciona diariamente, 24 horas por dia - na Delegacia do Idoso e, se não houver delegacia especializada no município, em uma delegacia comum”, informa.

QUERIDOS DE RR

Patrick Riberio e Débora Veronez
Patrick Riberio e Débora Veronez: na plateia do show do cantor Belo, no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Edu Hargreaves

Exposição fotográfica sobre Hélio Mendes

A história do pianista, maestro, arranjador e compositor capixaba Hélio Mendes contada por meio da exposição fotográfica "Hélio Mendes: o piano e seu conjunto em imagens". A abertura da exposição acontece na segunda-feira (19), às 18h, no Espaço Marien Calixte, na Assembleia Legislativa. A iniciativa é uma atividade realizada junto a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, cuja presidente é a deputada Iriny Lopes, e com a coordenação do fotógrafo do Centro de Memória de Bens Culturais Antônio Carlos Sessa. Durante o evento, haverá o relançamento do livro “O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes”, da jornalista Cínthia Ferreira. A exposição segue até o dia 30 de junho e é gratuita.

Lançamento de luxo

A Apex e a Città Engenharia promovem, na quinta-feira (22), um almoço, na Praia da Costa, em Vila Velha, para apresentar um lançamento imobiliário que promete ressignificar o conceito de luxo com a elegância minimalista do futuro. Na ocasião, será oferecido um painel sobre “Tendências na Arquitetura Brasileira” com João Armentano (foto), Diocelio e Bernardo Grasselli, profissionais renomados que idealizaram o projeto unindo luxo, arte e arquitetura. Já dando spoiler, o nome do empreendimento é Arti Design Living e é um convite para uma nova forma de morar na contemporaneidade.

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