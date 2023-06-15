Parque de Vitória lança projeto de visitas educativas; veja fotos

A Apex e a Città Engenharia promovem, na quinta-feira (22), um almoço, na Praia da Costa, em Vila Velha, para apresentar um lançamento imobiliário que promete ressignificar o conceito de luxo com a elegância minimalista do futuro. Na ocasião, será oferecido um painel sobre “Tendências na Arquitetura Brasileira” com João Armentano (foto), Diocelio e Bernardo Grasselli, profissionais renomados que idealizaram o projeto unindo luxo, arte e arquitetura. Já dando spoiler, o nome do empreendimento é Arti Design Living e é um convite para uma nova forma de morar na contemporaneidade.