Jantar dos namorados ao som de jazz movimenta hotel em Vitória

A Mostra Comemorativa 30 Anos do Festival de Cinema de Vitória, começa nesta quarta-feira (14) e vai contar com uma programação variada. Até domingo (18), serão exibidos no Sesc Glória, 25 curtas e cinco longas-metragens. Os ingressos serão distribuídos no local, 1 hora antes do início das sessões. Este ano, o ator Marcos Palmeira será homenageado em uma cerimônia que acontece na quinta-feira (15), às 19 horas, no Teatro Glória, no Sesc Glória. O ator irá receber o Troféu Vitória por sua contribuição ao audiovisual e à cultura brasileira. Também como parte da homenagem, ele será presenteado com uma joia exclusiva da designer Carla Buaiz.