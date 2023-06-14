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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Jantar dos namorados ao som de jazz movimenta hotel em Vitória

Publicado em
14 jun 2023 às 03:00
Luciano Olímpio e Polyana Valverde
Luciano Olímpio e Polyana Valverde: noite romântica em Vitória Crédito: Renata Raseli
O Dia dos Namorados, celebrado nesta segunda-feira (12), foi regado a jazz, no Sheraton Vitória. O quinteto Finest Hour e a cantora Tabatha Fher embalaram a noite mais romântica do ano. A anfitriã Mariana Sandri preparou um menu especial, que foi executado com maestria pela equipe de cozinha do hotel. Destaque para o Steak au Poivre com batatas gratinadas e o creme de aspargos frescos e crispy de parma. 
Valerie e Thiago Moraes
Júlia Valle e Thiago Moraes Crédito: Renata Raseli
Luciana, Virgininha e Mariana Sandri
Luciana, Virgininha e Mariana Sandri Crédito: Renata Rasseli
Marcos Rogério Calazans da Silva e Jacqueline Ribas Tameirão
Marcos Rogério Calazans da Silva e Jacqueline Ribas Tameirão Crédito: Renata Rasseli
Patricia Noronha, Beatriz Noronha, Carlos Sudati e Duda Oliveira
Patricia Noronha, Beatriz Noronha, Carlos Sudati e Duda Oliveira Crédito: Renata Rasseli
Finest hour e a cantora Thabata Fher
Finest Hour e a cantora Thabata Fher Crédito: Renata Raseli
Fabiana Croce, Mariana Sandri e Renata Rasseli
Fabiana Croce, Mariana Sandri e Renata Rasseli Crédito: Renata Raseli

Em Minas Gerais

O empresário Aldomar Jr. foi convidado pelo The Coffee para conhecer a produção do café utilizado pela rede, produzido no Sul de Minas Gerais. O passeio incluiu visitas à lavoura, onde foi apresentado o processamento dos grãos e as iniciativas envolvendo cuidados com o meio ambiente local.

No Rio

A Maratona do Rio movimentou cerca de 40 mil corredores na capital carioca no fim de semana. Quem comenta é Arthur Campos, franqueado adidas no Espírito Santo. A marca das 3 listras esteve nos pés dos atletas vencedores das provas de 05km, 10km, 21km e 42km.

POSSE 

Claudia Santos, Neusa Glória Santos e Luciana Andrade
Claudia Santos, Neusa Glória Santos e Luciana Andrade: noite de posse da Academia Feminina Espírito-santense de Letras Crédito: Damon Almeida

Na Terra da Rainha

A farmacêutica e tricologista Cristal Bastos está na terra da rainha para participar do 20º encontro da European Hair Research Society, o Congresso da Sociedade Europeia de Pesquisa em Cabelos. Realizado a cada dois anos, o evento reúne os maiores pesquisadores da área de tricologia e cientistas de cosméticos, em Sheffield, na Inglaterra, nos dias 14 a 16 de junho.

Censo IBGE

O diretor-presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo, Marcelo Marino Simonetti, e a assessora de gestão da entidade, Fernanda Pianca, são presenças confirmadas na 3ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo do IBGE (REPAC), no dia 14 de junho, às 14h, na Assembleia Legislativa do Espírito, onde serão apresentados dados preliminares do Censo demográfico de 2022 de Vitória.

Arte no parque

Nesta quarta-feira (14), às 8h30, acontece a solenidade de lançamento do Projeto ‘Reserva Arte’, que promove visitas educativas no Parque Cultural Reserva Vitória, espaço público localizado atrás do Shopping Vitória. O evento acontecerá no Parque e terá a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Festival de Cinema

A Mostra Comemorativa 30 Anos do Festival de Cinema de Vitória, começa nesta quarta-feira (14) e vai contar com uma programação variada. Até domingo (18), serão exibidos no Sesc Glória, 25 curtas e cinco longas-metragens. Os ingressos serão distribuídos no local, 1 hora antes do início das sessões. Este ano, o ator Marcos Palmeira será homenageado em uma cerimônia que acontece na quinta-feira (15), às 19 horas, no Teatro Glória, no Sesc Glória. O ator irá receber o Troféu Vitória por sua contribuição ao audiovisual e à cultura brasileira. Também como parte da homenagem, ele será presenteado com uma joia exclusiva da designer Carla Buaiz.

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