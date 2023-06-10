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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Chef Claude Troisgros confirma presença no Fest Gastronomia, em Vitória

Publicado em
10 jun 2023 às 03:00
Chef Claude Troisgros
Chef Claude Troisgros vai participar do Fest Gastronomia Crédito: Divulgação
O badalado chef Claude Troisgros é o primeiro nome confirmado no Fest Gastronomia, que vai acontecer entre os dias 7 e 9 de julho, em Vitória. Com uma programação cada vez mais extensa, o evento vai contar com aulas-show de chefs renomados da gastronomia internacional.
Vale lembrar que para as aulas-show com os chefs, as inscrições acontecerão por ordem de chegada, 1h antes do início da ação, com limite de público para cada local.
E a dica da coluna é garantir a compra do passaporte para os três dias de festa. No 1º lote, ele sai a R$100 (meia solidária) e dá direito a conferir toda a programação do evento, incluindo os shows nacionais (Vanessa da Mata e Frejat) e aulas com os chefs.
Claude Troisgros é o principal construtor da ponte entre as cozinhas francesa e brasileira. Atualmente, está à frente do Chez Claude, no Rio e São Paulo. Na TV, apresenta os programas “Mestre do Sabor” (TV Globo) e “Que Marravilha” (GNT).
As inscrições podem ser feitas pelo site SuperTicket www.superticket.com.br/eventos/fest-gastronomia e mais informações na página exclusiva do evento: www.agazeta.com.br/fest-gastronomia. O Festival é uma realização da Rede Gazeta.

FESTIVAL DE ALEGRE

Davi Wescley e Renata Gomes, Flavia Motta e Bruno Araújo
Davi Wescley e Renata Gomes, Flavia Motta e Bruno Araújo: no camarote da Litoral FM no Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada

Festa junina

Será no dia 16 de junho, às 19h, a festa junina do Iate Clube do ES. As diretoras sociais do ICES, Karina Simões Machado e Consuelo Fidelis, adiantam que as atrações estão imperdíveis. Terá muita comida típica, pescaria e brinquedos para a criançada, além de show de música ao vivo com Rodrigo Balla. A temática da noite será cordel, trazendo um ambiente acolhedor para toda a família. Durante todo o dia 16, os convidados dos associados poderão acessar o clube através do Day Use no valor de R$100.

Homenagem

Ariosto Santos, presidente regional da Sociedade Brasileira de Queimaduras, é um dos homenageados pela atuação no tratamento contra queimaduras em sessão solene que acontece no dia 14 de junho, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vitória.

Mulheres que investem

"IN Vestir - Reinventando o jeito de investir em seu potencial!" é o nome do evento que a grife Twenty Four Seven de Renata França, promove nesta quarta (14), às 18h30. O encontro vai contar com duas palestrantes: Fabíola Saquetto, mentora de mulheres, e Kissia Maria, Gerente Regional da Vitacon SP. Juntas, elas vão compartilhar conhecimentos e experiências para capacitar as convidadas a explorarem todo o seu potencial de crescimento. 

DANÇA DOS FAMOSOS

Ana Botafogo, Andrezinho Castro e Carlinhos de Jesus
 Ana Botafogo, o nosso Andrezinho Castro e Carlinhos de Jesus: nos bastidores da "Dança dos Famosos" do "Domingão com Huck", na Rede Globo Crédito: Divulgação

Mimos especiais

A arquiteta Vivian Chiabay, especialista em criar artes que eternizam momentos e marcam datas especiais, entregou mimos maravilhosos com uma cartinha escrita a próprio punho para deixar o Dia dos Namorados de alguns casais especiais para ela ainda mais incrível.

Mulheres de destaque

Em uma parceria com a editora Leader, Ana Paula França - fundadora do Acelera Mulheres - faz a curadoria do livro "Mulheres no Espírito Santo", uma obra que reúne histórias inspiradoras de super mulheres capixabas. A publicação faz parte da série Mulheres, um selo criado pela editora Leader e registrado em mais de 170 países. O principal objetivo é dar destaque às conquistas de mulheres notáveis. "Mulheres no Espírito Santo" traz autobiografias que abordam temas como empreendedorismo, superação e lições de vida, demonstrando como é possível alcançar o sucesso tanto no mundo profissional quanto pessoal. Para Ana Paula, o livro é uma forma de encorajar outras mulheres a trilharem o mesmo caminho. Vale ressaltar que todos os livros do selo editorial são reconhecidos pelo RankBrasil como o único projeto literário registrado no país e em mais de 170 países. Essa iniciativa está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5), estabelecido pelas Nações Unidas em 2015, que busca promover a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, fortalecendo suas oportunidades de liderança em diversos âmbitos da vida, como na política, economia e esfera pública.

Jantar do bem

A consultora de marketing social Tânia Leite e a cerimonialista Rita Mendanha que estão à frente do Jantar Beneficente "Viver o Mar" comunicam que a data do evento – em prol dos 70 anos do Instituto Braille – será em um novo dia, 22 de agosto.

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