Chef Claude Troisgros confirma presença no Fest Gastronomia, em Vitória

Em uma parceria com a editora Leader, Ana Paula França - fundadora do Acelera Mulheres - faz a curadoria do livro "Mulheres no Espírito Santo", uma obra que reúne histórias inspiradoras de super mulheres capixabas. A publicação faz parte da série Mulheres, um selo criado pela editora Leader e registrado em mais de 170 países. O principal objetivo é dar destaque às conquistas de mulheres notáveis. "Mulheres no Espírito Santo" traz autobiografias que abordam temas como empreendedorismo, superação e lições de vida, demonstrando como é possível alcançar o sucesso tanto no mundo profissional quanto pessoal. Para Ana Paula, o livro é uma forma de encorajar outras mulheres a trilharem o mesmo caminho. Vale ressaltar que todos os livros do selo editorial são reconhecidos pelo RankBrasil como o único projeto literário registrado no país e em mais de 170 países. Essa iniciativa está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5), estabelecido pelas Nações Unidas em 2015, que busca promover a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, fortalecendo suas oportunidades de liderança em diversos âmbitos da vida, como na política, economia e esfera pública.