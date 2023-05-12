Fest Gastronomia: vem aí megaevento com chefs e shows nacionais

De 7 a 9 de julho, os sabores e os saberes culinários do Espírito Santo têm presença confirmada no Fest Gastronomia, que vai agitar a nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória, com muita diversão, música e, claro, comida e bebida boa.
Realizado pela Rede Gazeta, o megaevento vai reunir diversas atrações gastronômicas, que envolvem aulas com chefs capixabas e de renome nacional, restaurantes, degustações, food trucks e feira de pequenos produtores, além de palestras e workshops sobre o universo dos comes e bebes.
O entretenimento será um dos principais ingredientes do festival, que traz opções de lazer para toda a família, espaço com recreação infantil, atrações culturais e uma intensa programação musical, recheada de shows com artistas locais e nacionais.
PRÊMIO DE GASTRONOMIA
Um dos destaques da programação é o Prêmio HZ Gastrô, que vai eleger os melhores endereços da boa mesa na Grande Vitória por meio do voto popular. A entrega dos troféus aos vencedores acontecerá no palco do Fest Gastronomia.
Na próxima semana, você vai ficar por dentro das categorias e saber mais detalhes dessa premiação de dar água na boca, aqui, no site HZ.
"A realização do Fest Gastronomia pela Rede Gazeta é de extrema importância para o Estado pois promove e valoriza a gastronomia, uma área de grande impacto na economia local. Além de incentivar o consumo nesse mercado, o projeto impulsiona a cultura e o turismo na região", afirma o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.
SHOWS NACIONAIS
Para o line-up do Fest Gastronomia, já estão garantidos dois nomes de peso. Um deles é o cantor, compositor, produtor e guitarrista Frejat, que promete um show repleto de sucessos do pop rock nacional para o dia 7 de julho (sexta).
Dona dos hits "Não me deixe só", "Ai, ai, ai" e "Boa Sorte/Good Luck", a cantora Vanessa da Mata sobe ao palco do festival no sábado, 8 de julho.
A programação completa do festival será divulgada em breve, em HZ, onde você vai ficar por dentro de todas as atrações do maior evento de gastronomia do Espírito Santo.
FEST GASTRONOMIA
Quando: 7, 8 e 9 de julho de 2023
Onde: na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
Atrações: Prêmio HZ Gastrô, restaurantes, aulas com chefs, palestras, workshops, feira de pequenos produtores, degustações, área kids, atrações culturais e shows com artistas locais e nacionais
Ingressos: mais informações em breve.
