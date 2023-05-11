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Gelato de graça marca inauguração de famosa franquia em Vitória

Rede de gelaterias Borelli abrirá um quiosque no Shopping Vitória. Veja também: onde aproveitar os últimos dias do ES Restaurant Week
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 06:00

Gelateria Borelli é inaugurada no Shopping Vitória
Rede de gelaterias criada em Ribeirão Preto chega a Vitória na quinta (11)  Crédito: Borelli/Divulgação
A rede de gelaterias Borelli, que já conta com uma loja em Vila Velha, acaba de chegar à Capital. A nova unidade fica no segundo piso do Shopping Vitória, em frente à C&A, e vai abrir as portas nesta quinta-feira (11) distribuindo gelatos grátis na casquinha para os capixabas.
A ação vai acontecer das 16h às 22h. Quem for à gelateria nesse horário poderá escolher uma bola de gelato entre os 16 sabores disponíveis. Além de oferecer a degustação, a loja estará atendendo normalmente com seus itens para venda.
Os queridinhos nas vitrines da rede são Pistache, Doce de Leite, Gianduia e Chocolate Belga, mas o mix conta ao todo com 80 sabores homologados, além de versões diet e novidades sazonais. 
Outro carro-chefe da marca é o Cascão, que pode ser recheado com cremes exclusivos, feitos de pistache e chocolate branco (Borellito), de avelã com cacau (Borella) ou de avelã com chocolate branco (Nocciollito).
Gelateria Borelli é inaugurada no Shopping Vitória
Cascão recheado com creme de avelã e cacau faz sucesso  Crédito: Borelli/Divulgação
O gelato no copinho custa entre R$ 17,50 (P com até dois sabores) e R$ 22 (G com até três sabores). Já o cascão artesanal sai por R$ 25, e a cestinha por R$ 38.
Também estão no menu milk-shakes, taças, cappuccino, mocaccino, affogato, frapê e café expresso. A unidade de Vitória vem no formato de quiosque, com uma charmosa área de mesas e decoração inspirada em pontos turísticos da Itália.
O funcionamento é de segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 11h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Mais informações: @gelatoborellivitoria (Instagram).

RESTAURANT WEEK NA RETA FINAL

Sábado, 13 de maio, é o último dia para aproveitar os menus promocionais do festival ES Restaurant Week. As opções com entrada, prato principal e sobremesa estão disponíveis em mais de 30 restaurantes de Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória.
Os cardápios do Week são classificados em três segmentos, de acordo com a faixa de preço por pessoa. O menu tradicional custa R$ 54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar; e o menu plus sai a R$ 68,90 (almoço) e a R$ 78,90 (jantar). No menu premium, os valores são R$ 89,90 no almoço e R$ 109 no jantar.
A cada menu consumido, o cliente pode contribuir com R$ 2, e a renda arrecadada será doada para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI). Clique aqui para ver a lista completa de participantes da 20ª edição do ES Restaurant Week.
Prato do restaurante A Oca para o menu do Restaurant Week 2023
Nhoque do restaurante A Oca está entre as opções no Restaurant Week  Crédito: Reprodução/Instagram @_aoca

Marca de cerveja divide a conta em restaurantes do ES

Quer sair com alguém para jantar mas não pretende gastar muito? A Stella Artois lançou a campanha “Vamos Marcar” e vai dividir a conta do restaurante com o consumidor, oferecendo vouchers com 50% de desconto em casas selecionadas. No Espírito Santo, a ação acontece em restaurantes e bares chefiados por mulheres, localizados em Vitória, Vila Velha e Domingos Martins (Pedra Azul). Estão na lista Bilac Bar, Castanheira Bar, La Dolina, O Quintal Parrilla Bar, Regina Maris da Ilha, Regina Maris, Zattar, Zattar Empório e Alecrim. Para participar, o consumidor deve acessar o site oficial da campanha (www.stellaartois.com.br/vamosmarcar), escolher um dos locais participantes em seu estado e fazer a reserva. Na compra de um voucher que vale R$ 100, a marca de cerveja da Ambev vai pagar metade da conta. A ação fica no ar até 15 de junho ou até a quantidade de vouchers esgotar.

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