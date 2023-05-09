Dia das Mães: 13 cardápios e cestas para comemorar a data no ES

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PARAÍSO À BEIRA-MAR

Situado em um cenário paradisíaco de Anchieta, o restaurante do Hotel Pontal de Ubu terá, de sexta a domingo, no almoço e no jantar, um cardápio especial para o Dia das Mães. O menu é assinado pela nova chef, Anna Arreguy, e inclui seis entradas, sete pratos principais (um deles infantil) e duas sobremesas. Destaque para o Camarão à Provençal: camarões VG na manteiga de ervas, molho thai, arroz de coco e espadas de batata doce (R$ 139,80, individual/foto). Quem não estiver hospedado, deve reservar com antecedência. Mais informações: (27) 99983-1026 e @hotelpontaldeubu (Instagram). FOTO: Evelize Calmon

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SEM GLÚTEN, LACTOSE E AÇÚCAR

A Amoras Culinária Funcional, em Vila Velha, lançou um cardápio temático de produtos para o Dia das Mães. Um deles é a bag Amor de Mãe, sacolinha charmosa que inclui pãezinhos de milho, bolo de laranja, geleia de frutas vermelhas, granola de cacau, iogurtes, suco de uva e latinha de brownie, todos sem glúten, lactose e açúcar adicionado. Quanto: R$ 209. Encomendas e mais informações: (27) 99204-3499 ou @amorasculinaria (Instagram). FOTO: Amoras/Divulgação

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MENU COM OITO ETAPAS

O restaurante Soeta vai abrir para almoço no domingo, 14 de maio, com um menu degustação especial de Dia das Mães. Serão oito etapas, da entrada à sobremesa: ceviche de camarão, abacate e maçã verde; trufa de cogumelos; patacon com cupim, espuma de iogurte e guacamole; taco de frango agridoce; x-lagosta; nhoque de polvo com molho de páprica e tomate; rabada cozida em baixa temperatura e purê de tubérculos (foto); e a sobremesa Cacau. Quanto: R$ 260 por pessoa (bebidas à parte). Reservas: (27) 3026-4433. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. FOTO: Soeta/Divulgação

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BRUNCH COM AFETO

A Olima Culinária Afetiva vai servir um brunch especial de Dia das Mães no sábado (13) e no domingo (14), das 8h às 15h. Além da toast de creme de parmesão, presunto de Parma e figos caramelizados no aceto balsâmico e fio de mel (foto), a refeição inclui como sobremesa o semifreddo com geleia de frutas vermelhas e, para beber, café coado ou espresso. Quanto: R$ 60 por pessoa. Durante o brunch, a casa terá música ao vivo e degustação de espumantes. Av. Governador Eurico Rezende, 40, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-7807. FOTO: Estevão Ribeiro

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ALMOÇO EM FAMÍLIA

Da cozinha afetiva do Gabê Family Food vem um menu com pratos pensados para o almoço em família no Dia das Mães. São eles: galinha caipira com batatas (R$ 235), costelinha de porco com chutney de abacaxi (R$ 225), carne assada com batatas coradas (R$ 245/foto), rosbife com pesto de manjericão (R$ 285) e salpicão de frango (R$ 99), que servem de quatro a cinco pessoas. Pedidos acima de R$ 280 ganham um pudim como sobremesa. Encomendas: até 11/05 pelo (27) 99602-2070. Rua Dr. Eurico de Aguiar, 900, Santa Lúcia, Vitória. FOTO: Gabê/Divulgação

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CESTINHA RECHEADA

A Mombee, em Vitória, preparou um cardápio com tortas doces e uma cesta recheada de comidinhas para o Dia das Mães. Embalada em cachepot de algodão cru, a cestinha Para Aquecer o Coração serve até quatro pessoas e contém pão de canela, tortinha de carne seca com espinafre, pão de canela, bolo de laranja, bolo de fubá, pão de pesto, biscoito de nozes, cookie recheado, biscoito de castanha-do-Pará, pão de mel, canudinhos de wafer com Nutella e cápsulas de chocolate gold com cappuccino. Quanto: R$ 240. Encomendas e mais informações: (27) 99801-7707 e @mombee.doce (Instagram). FOTO: Mombee/Divulgação.

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SUGESTÕES DO DIA

O Daju Cozinha Afetiva, em Vitória, vai abrir às 11h no domingo, Dia das Mães, com sugestões especiais da chef Júlia Faria, além do cardápio regular. Uma delas é o arroz cremoso de bacalhau (R$ 89, individual/foto). As mães que forem ao restaurante comemorar a data ganharão vinho de cortesia (uma taça por pessoa). Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, loja 15, Mata da Praia. (27) 3324-0565. FOTO: Daju/Divulgação

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CAFÉ DA MANHÃ SAUDÁVEL

A confeitaria saudável Thaís Góis criou uma cesta de café da manhã especialmente para o Dia das Mães. Entre os itens selecionados estão Pão de Céu (bolinho de especiarias com doce de leite), biscoito de canela, bolo de laranja com calda caseira de casca de laranja, Pão de Beijo (com batata baroa e farinha de amêndoa) e bombons zero açúcar recheados de pistache e geleia de frutas vermelhas. Quanto: R$ 260. Encomendas e mais informações: (27) 99816-1828 e @shopthaisgois (Instagram). FOTO: Thaís Góis/Divulgação

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VERSÃO VEGANA

Feita sob encomenda, a torta especial de Dia das Mães da Yaga Confeitaria é composta de massa amanteigada, creme de confeiteiro com fava de baunilha, geleia caseira de frutas vermelhas e marshmallow. Finalizada com pétalas comestíveis, morangos e mirtilos, a criação da chef Alice Viali está disponível em dois tamanhos: 15 centímetros (R$ 90/ rende seis porções) e 25 centímetros (R$ 175/ rende 12 porções). Com as mesmas dimensões, a versão vegana custa R$ 110 e R$ 195, respectivamente. Encomendas: até 11/05 pelo link da bio no Instagram @yagaconfeitaria. FOTO: Yaga/Divulgação

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CARDÁPIO TEMÁTICO

Até domingo (14), o Gol Burger & Cozinha vai oferecer um cardápio temático com sandubas, pratos e sobremesas. Entre as criações do chef Luiz Felipe Torezani, destaque para o Dona Mãe (hambúrguer de 150g, morbier, socol, compota de cebola, nuts, rúcula, aioli e brioche/R$ 53,90). O empadão crocante de frango com catupiry (R$ 52,90, com salada verde) e o peixe grelhado com maionese de batata com camarão, tomate e cebola tostados, arroz de brócolis e farofinha de banana (R$ 74,90), ambos individuais, são opções no almoço. Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.

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ESPECIAL DO MÊS

Na hamburgueria Melt, o Dia das Mães vai ser comemorado durante todo o mês de maio com um sanduíche especial. O Melt Honey Mommy contém hambúrguer, queijo coalho, carne seca crispy, rúcula , mel e maionese caseira (R$ 47). Rua Afonso Cláudio, 259, Praia do Canto, Vitória. (27) 3137-2604.

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CAIXA DE GULOSEIMAS

Um brunch repleto de guloseimas é a dica da chef Vivian Musso para o fim de semana das mães. Melba de pesto com tomate confit, tartar de salmão, bolinho de rabada, folhado de cebola caramelizada e gorgonzola, minitorta de limão e suco de frutas vermelhas ou de abacaxi com hortelã compõem a caixa, que custa R$ 345 e serve quatro pessoas. Encomendas até 12/05 pelo (27) 99984-9894. Mais informações: @vivianmussogastronomia (Instagram).

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GRELHADA DE FRUTOS DO MAR