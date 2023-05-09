Thiago Arancam é convidado em concerto para o Dia das Mães no ES

Um dos tenores mais aclamados do canto lírico contemporâneo, Thiago Arancam é o solista convidado da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira para o concerto em homenagem ao Dia das Mães, no próximo dia 12 de maio, no Teatro Universitário, no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.
O espetáculo será dividido em dois atos: no primeiro, a partir das 21h10, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira vai apresentar sucessos românticos da música brasileira em arranjos inéditos, sob a regência do maestro Tiago Padim. Entre os temas programados estão canções de Roberto Carlos, Pixinguinha, Tom Jobim, Marisa Monte, Almir Sater e Renato Teixeira, entre outras.
No segundo ato, Thiago Arancam vai se apresentar com a Orquestra, interpretando standards que fazem parte do seu repertório, como o tema do musical “O Fantasma da Ópera”; “La Vie en Rose”, de Edith Piaf; “Hallelujah”, de Leonard Cohen, e “My Way”, imortalizado na voz de Frank Sinatra.
“São canções para toda a família, que emocionam e fazem parte da memória afetiva das pessoas. Será especial interpretar clássicos da música internacional para marcar este momento tão importante para as mães e suas famílias”, comenta Arancam.
Para o regente da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, Tiago Padim, a presença de Thiago Arancam vai abrilhantar o espetáculo, que foi idealizado com o objetivo de encantar as mães e as famílias.
“Thiago Arancam é hoje, sem dúvida, um dos maiores tenores brasileiros. Passeia por músicas clássicas e também por músicas populares com o mesmo esplendor. Por sua grandiosidade e importância, este espetáculo merecia um convidado de requinte como ele”, comenta o maestro, que também é responsável pela elaboração do programa. “Quem for ao teatro certamente vai se emocionar", vislumbra.
RECEPÇÃO COM COQUETEL
A organização do concerto preparou uma recepção especial para o público, que terá início às 20h30, no hall do teatro, com números musicais do cantor Marcus Paulo, pinturas de Camila Almeida e coquetel com espumante, pipoca e água mineral para a plateia.
No palco, os números musicais serão acompanhados por iluminação cênica, corpo de balé e poesia, em sintonia com a proposta da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira de oferecer ao público uma experiência musical “multissensorial e multimídia”.
Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, pelo site www.lebillet.com.br e em lojas de Vitória e Vila Velha, com valores que variam de R$ 60 a R$ 180 (veja detalhes no serviço da matéria).
RENOVAÇÃO
Formada por 45 integrantes, de 20 a 40 anos de idade, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira tem como regente Tiago Padim e nasceu com a proposta de renovar o cenário da música orquestral produzida no Espírito Santo. Seu conceito consiste em unir a sofisticação de uma orquestra sinfônica com a execução de músicas populares contemporâneas, como a MPB, ritmos regionais, internacionais e clássicos do pop-rock.
Dono de uma voz poderosa, o brasileiro Thiago Arancam é considerado um dos maiores tenores da atualidade. Com status de estrela internacional, apresentou-se em mais de 40 países e tornou-se famoso ao interpretar “O Fantasma da Ópera” na passagem do musical pelo Brasil em 2018.
Presença marcante em programas de TV, o artista tem consciência da importância do seu trabalho para a popularização do canto lírico, tornando a música clássica acessível a todos os públicos. “Venho ao longo dos anos fazendo a junção entre o melhor da música clássica e a popular, quebrando barreiras, e cantando para todas as camadas sociais. Dessa forma acredito que estamos contribuindo para a democratização da música clássica de uma forma leve, natural e espontânea”, observa.
*Com informações da assessoria
SERVIÇO:
- CONCERTO ESPECIAL DIA DAS MÃES
- Orquestra Filarmônica Moderna convida Thiago Arancam
- Onde: sexta (12), a partir das 20h30
- Onde: Teatro da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
- Ingressos:
- Térreo – Setor A: R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia-entrada) e R$ 135 (mediante doação de 2kg de alimento não-perecível)
- Térreo – Setor B: R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia-entrada) e R$ 112,50 (mediante doação de 2kg de alimento não-perecível)
- Mezanino: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia-entrada) e R$ 90 (mediante doação de 2kg de alimento não-perecível)
- Pontos de venda: no site LeBillet (COMPRE AQUI - com taxa), na bilheteria do Teatro da Ufes, Óticas Diniz (Shop. Vitória, Shop. Vila Velha, Shop. Praia da Costa), Origens (Shop. Vitória, Shop. Praia da Costa, Shop. Vila Velha, Praia do Canto, Praia de Camburi)