O tenor Thiago Arancam é convidado em concerto para o Dia das Mães no ES Crédito: Divulgação

Um dos tenores mais aclamados do canto lírico contemporâneo, Thiago Arancam é o solista convidado da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira para o concerto em homenagem ao Dia das Mães, no próximo dia 12 de maio, no Teatro Universitário, no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.

O espetáculo será dividido em dois atos: no primeiro, a partir das 21h10, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira vai apresentar sucessos românticos da música brasileira em arranjos inéditos, sob a regência do maestro Tiago Padim. Entre os temas programados estão canções de Roberto Carlos, Pixinguinha, Tom Jobim, Marisa Monte, Almir Sater e Renato Teixeira, entre outras.

No segundo ato, Thiago Arancam vai se apresentar com a Orquestra, interpretando standards que fazem parte do seu repertório, como o tema do musical “O Fantasma da Ópera”; “La Vie en Rose”, de Edith Piaf; “Hallelujah”, de Leonard Cohen, e “My Way”, imortalizado na voz de Frank Sinatra.

“São canções para toda a família, que emocionam e fazem parte da memória afetiva das pessoas. Será especial interpretar clássicos da música internacional para marcar este momento tão importante para as mães e suas famílias”, comenta Arancam.

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira Crédito: Marcella Neitzel

Para o regente da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, Tiago Padim, a presença de Thiago Arancam vai abrilhantar o espetáculo, que foi idealizado com o objetivo de encantar as mães e as famílias.

“Thiago Arancam é hoje, sem dúvida, um dos maiores tenores brasileiros. Passeia por músicas clássicas e também por músicas populares com o mesmo esplendor. Por sua grandiosidade e importância, este espetáculo merecia um convidado de requinte como ele”, comenta o maestro, que também é responsável pela elaboração do programa. “Quem for ao teatro certamente vai se emocionar", vislumbra.

RECEPÇÃO COM COQUETEL

A organização do concerto preparou uma recepção especial para o público, que terá início às 20h30, no hall do teatro, com números musicais do cantor Marcus Paulo, pinturas de Camila Almeida e coquetel com espumante, pipoca e água mineral para a plateia.

No palco, os números musicais serão acompanhados por iluminação cênica, corpo de balé e poesia, em sintonia com a proposta da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira de oferecer ao público uma experiência musical “multissensorial e multimídia”.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, pelo site www.lebillet.com.br e em lojas de Vitória e Vila Velha, com valores que variam de R$ 60 a R$ 180 (veja detalhes no serviço da matéria).

RENOVAÇÃO

Formada por 45 integrantes, de 20 a 40 anos de idade, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira tem como regente Tiago Padim e nasceu com a proposta de renovar o cenário da música orquestral produzida no Espírito Santo. Seu conceito consiste em unir a sofisticação de uma orquestra sinfônica com a execução de músicas populares contemporâneas, como a MPB, ritmos regionais, internacionais e clássicos do pop-rock.

Dono de uma voz poderosa, o brasileiro Thiago Arancam é considerado um dos maiores tenores da atualidade. Com status de estrela internacional, apresentou-se em mais de 40 países e tornou-se famoso ao interpretar “O Fantasma da Ópera” na passagem do musical pelo Brasil em 2018.

Presença marcante em programas de TV, o artista tem consciência da importância do seu trabalho para a popularização do canto lírico, tornando a música clássica acessível a todos os públicos. “Venho ao longo dos anos fazendo a junção entre o melhor da música clássica e a popular, quebrando barreiras, e cantando para todas as camadas sociais. Dessa forma acredito que estamos contribuindo para a democratização da música clássica de uma forma leve, natural e espontânea”, observa.

*Com informações da assessoria

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