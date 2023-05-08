Capixabas do Sambasoul vencem concurso nacional do grupo Vou Zuar

O Sambasoul é da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram @sambasoul

Vai ter intercâmbio entre Rio de Janeiro e Espírito Santo mais uma vez no mundo do samba. O grupo Sambasoul venceu o concurso "Sem Destino VZ" promovido pelo grupo Vou Zuar. Agora, o time de Vila Velha parte para Niterói gravar um single com produção de Rafael dos Anjos Amorim, um dos maiores do país.

Além do feat com o Vou Zuar na nova música, o Sambasoul deve gravar um clipe. A ida e toda a produção fica a cargo dos fluminenses.

"Nós estávamos muito ansiosos e na expectativa do resultado desse concurso. E agora que ganhamos, claro, estamos muito felizes pois, além de ser uma grande honra dividir esse feat com o grupo Vou Zuar, que somos fãs, também vemos como uma grande oportunidade de alavancar nosso projeto e de poder mostrar nosso trabalho em outros estados, visto que o grupo Vou Zuar tem alcance nacional", declara Rafael Valadares, guitarrista do Sambasoul.

Sem data ainda para o encontro, Rafael revela que está ansioso pelo intercâmbio Barra do Jucu X Niterói. "É indispensavel mencionar que esse projeto entre Sambasoul e Vou Zuar contara com produção de um dos Maiores produtores do cenário, o Rafael dos Anjos. produtor de diversos artistas nacionais renomados", destaca.

"E é isso, ainda não temos uma data definida para essa temporada no RJ, mas as nossas produções já estao acertando todos os detalhes. Mas posso adiantar que é pra logo. Ansiedade a mil", diz.

CONCURSO 'SEM DESTINO VZ'

O concurso "Sem Destino VZ" recebeu inscrições de bandas de todo o país até o dia 15 de abril. Elas consistiam em gravações do sucesso "Sem Destino" feitas pelas concorrentes e suas publicações nas redes sociais com marcações e outros detalhes.

De lá para cá, um grupo de curadores, envolvendo produtores e páginas de pagode nas redes sociais fizeram a seleção, que resultou em seis finalistas. Na votação popular aberta após a curadoria, a banda capixaba levou a melhor.

O grupo Vou Zuar existe desde 2013 e faz sucesso no cenário nacional com hits como "Salseiro", "Chato pra Carai" e "Apertadin". Inclusive, os fluminenses já tocaram algumas vezes em terras capixabas. Rafael fala que o repertório dos colegas é incrível e, sempre que podem, incluem canções em seus shows.