A Selva: nova casa de eventos em Vitória abre com show de André Prando

Com três ambientes diferentes, A Selva promete receber exposições, shows, festivais e mostras no Centro de Vitória Crédito: Sullivan Silva

Uma nova casa de eventos chega ao Centro de Vitória prometendo um novo olhar para a produção cultural capixaba. Com inauguração nesta sexta (5), A Selva tem como proposta ser palco para a promoção de shows, festivais, exposições, mostras e festas temáticas. Ela funciona no endereço da antiga Casa 7, que já recebeu shows de Alinne Rosa e Marina Sena.

No evento de abertura, a casa receberá o capixaba André Prando e o Gustavito Amaral para um luau, além das apresentações de DJs da casa e o grupo Jahzz. A apresentação se torna pra lá de especial, uma vez que o músico anunciou que vai lançar uma canção no show.

"Voltando pra Vitória y volto com lançamento. Nessa sexta-feira de Lua cheia, 05/05, entra em todas as plataformas digitais a música “Caboclinho” de meu querido camarada Gustavito Amaral. Fiquei honrado com o convite de gravar esse feat com ele! Eu já adorava a música, que conhecia na voz do migo Luiz Gabriel Lopes", disse Prando nas redes sociais.

O capixaba ainda ressaltou que esta será a primeira apresentação de Gustavito em terras capixabas. A apresentação deve se repetir em Minas Gerais na próxima semana.

No sábado (6), A Selva sediará a 9ª edição da Discotopia, festa para quem curte House e Disco Music. Os ingressos estão disponíveis no site da Super Ticket. Já no domingo (7), o "Samba na Selva", tomará conta do espaço, com Já Gamei e Elaine Vieira.

O LOCAL

O espaço fica na Rua Sete de Setembro e possui três ambientes com propostas distintas: um quintal coberto e arborizado com um espaço de bar e palco container; um pub climatizado, com estrutura independente com o próprio bar, som e iluminação; e um terraço gastronômico com vista para o Centro de Vitória.

Por toda casa é possível perceber referências à selva e o símbolo do local, a Onça — com jeitinho de gata, ela estampa as camisas, copos e paredes do local.

“A Selva vem com a proposta de ser um espaço de criatividade, diversidade e boas experiências em Vitória, que tanto carece de lugares assim. Nosso foco é na produção de eventos culturais, com a mente aberta para oferecer e receber trabalhos voltados à arte, cultura e inovação. Por estarmos em uma localização icônica do Centro da capital, buscamos construir esse novo lugar com muito respeito à comunidade da região e com o objetivo de proporcionar ideias inovadoras para a cidade”, ressalta o diretor de projetos da Selva, Sullivan Silva.

Para o funcionamento, A Selva se propõe a atender o público capixaba de sexta a domingo. Nas sextas, a casa terá happy hour e boate, com entrada a R$ 30. Aos sábados, será possível curtir shows e festas temáticas, com ingresso de valor variável. Os domingos serão comandados por muito samba, das 14h às 22h, com ingresso a R$ 20.

FIM DE SEMANA DE INAUGURAÇÃO

SEXTA (5): ABERTURA OFICIAL

Com Jahzz, André Prando & Gustavito e DJ Larissa Tantan

ONDE: Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória

Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória HORÁRIO: 17h às 04h

17h às 04h ENTRADA: Ingressos por R$30 na portaria. Até as 21h, 100% do valor do ingresso é convertido em consumação. Após as 21h, o valor não é mais convertido.

SÁBADO (6): DISCOTOPIA

Com Ignacio Live, Paolla B, Dani Brandão, Carol Vargas, Le Conti, Renatin e Luis F

ONDE: Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória

Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória HORÁRIO: 17h às 04h

17h às 04h ENTRADA: Ingressos no site da Super Ticket