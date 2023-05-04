Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • A Selva: nova casa de eventos em Vitória abre com show de André Prando
A Onça vai rugir

A Selva: nova casa de eventos em Vitória abre com show de André Prando

Cantor vai apresentar o novo single "Caboclinho" no espaço, que promete um olhar sobre a produção cultural capixaba; confira a programação do final de semana de abertura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 13:52

Com três ambientes diferentes, A Selva promete receber exposições, shows, festivais e mostras no Centro de Vitória
Com três ambientes diferentes, A Selva promete receber exposições, shows, festivais e mostras no Centro de Vitória Crédito: Sullivan Silva
Uma nova casa de eventos chega ao Centro de Vitória prometendo um novo olhar para a produção cultural capixaba. Com inauguração nesta sexta (5), A Selva tem como proposta ser palco para a promoção de shows, festivais, exposições, mostras e festas temáticas. Ela funciona no endereço da antiga Casa 7, que já recebeu shows de Alinne Rosa e Marina Sena.
No evento de abertura, a casa receberá o capixaba André Prando e o Gustavito Amaral para um luau, além das apresentações de DJs da casa e o grupo Jahzz. A apresentação se torna pra lá de especial, uma vez que o músico anunciou que vai lançar uma canção no show.
"Voltando pra Vitória y volto com lançamento. Nessa sexta-feira de Lua cheia, 05/05, entra em todas as plataformas digitais a música “Caboclinho” de meu querido camarada Gustavito Amaral. Fiquei honrado com o convite de gravar esse feat com ele! Eu já adorava a música, que conhecia na voz do migo Luiz Gabriel Lopes", disse Prando nas redes sociais.
O capixaba ainda ressaltou que esta será a primeira apresentação de Gustavito em terras capixabas. A apresentação deve se repetir em Minas Gerais na próxima semana.
No sábado (6), A Selva sediará a 9ª edição da Discotopia, festa para quem curte House e Disco Music. Os ingressos estão disponíveis no site da Super Ticket. Já no domingo (7), o "Samba na Selva", tomará conta do espaço, com Já Gamei e Elaine Vieira.

O LOCAL

O espaço fica na Rua Sete de Setembro e possui três ambientes com propostas distintas: um quintal  coberto e arborizado com um espaço de bar e palco container; um pub climatizado, com estrutura independente com o próprio bar, som e iluminação; e um terraço gastronômico com vista para o Centro de Vitória.
Por toda casa é possível perceber referências à selva e o símbolo do local, a Onça — com jeitinho de gata, ela estampa as camisas, copos e paredes do local.
“A Selva vem com a proposta de ser um espaço de criatividade, diversidade e boas experiências em Vitória, que tanto carece de lugares assim. Nosso foco é na produção de eventos culturais, com a mente aberta para oferecer e receber trabalhos voltados à arte, cultura e inovação. Por estarmos em uma localização icônica do Centro da capital, buscamos construir esse novo lugar com muito respeito à comunidade da região e com o objetivo de proporcionar ideias inovadoras para a cidade”, ressalta o diretor de projetos da Selva, Sullivan Silva.
Para o funcionamento, A Selva se propõe a atender o público capixaba de sexta a domingo. Nas sextas, a casa terá happy hour e boate, com entrada a R$ 30. Aos sábados, será possível curtir shows e festas temáticas, com ingresso de valor variável. Os domingos serão comandados por muito samba, das 14h às 22h, com ingresso a R$ 20.

FIM DE SEMANA DE INAUGURAÇÃO

  • SEXTA (5): ABERTURA OFICIAL
  • Com Jahzz, André Prando & Gustavito e DJ Larissa Tantan
  • ONDE: Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória
  • HORÁRIO: 17h às 04h
  • ENTRADA:  Ingressos por R$30 na portaria. Até as 21h, 100% do valor do ingresso é convertido em consumação. Após as 21h, o valor não é mais convertido.
  • SÁBADO (6): DISCOTOPIA
  • Com Ignacio Live, Paolla B, Dani Brandão, Carol Vargas, Le Conti, Renatin e Luis F
  • ONDE: Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória
  • HORÁRIO: 17h às 04h
  • ENTRADA:  Ingressos no site da Super Ticket
  • DOMINGO (7): SAMBA NA SELVA 
  • Com Elaine Vieira e Já Gamei
  • ONDE: Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória
  • HORÁRIO: 14h às 22h
  • ENTRADA:  Ingressos por R$20 na portaria. Até as 17h, 100% do valor do ingresso é convertido em consumação. Após as 17h, o valor não é mais convertido.

Veja Também

Ed Sheeran promete abandonar a carreira se perder processo

Simony inicia novo tratamento contra o câncer: 'Quem canta seus males espanta'

Guardiões da Galáxia 3' estreia nos cinemas nesta quinta; relembre os filmes anteriores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados