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Marvel

Guardiões da Galáxia 3' estreia nos cinemas nesta quinta; relembre os filmes anteriores

Nova produção da Marvel vai retratar o luto e expandir questões familiares de Peter Quill, sem perder o bom humor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 08:52

Cena do filme 'Guardiões da Galáxia Vol.2'
Cena do filme 'Guardiões da Galáxia Vol.2' Crédito: Disney/ Divulgação
Os fãs de Guardiões da Galáxia já podem comemorar. Estreia nesta quinta-feira, 4, nos cinemas do Brasil e do mundo, o tão aguardado terceiro capítulo da saga Marvel Studios.
Dirigida por James Gunn, em Guardiões da Galáxia Vol. 3, os desajustados super-heróis estão se estabelecendo em Luganenhum. Mas, não demora muito para que suas vidas sejam viradas de cabeça para baixo, pelos ecos do passado turbulento de Rocket.
Peter Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora, morta por seu pai, Thanos, deve reunir sua equipe para salvar Rocket, em uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões da Galáxia.
O filme é estrelado por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff e Sean Gunn, que estão ao lado dos estreantes Will Poulter e Chukwudi Iwuji.
A primeira produção chegou às telas em 2014 e fez muito sucesso. O filme narra a história de Peter Quill, um humano abduzido ainda criança, que rouba um misterioso artefato procurado por Thanos e por Ronan, o Acusador. Caçado e preso, ele acaba por fazer amizade com um grupo de desajustados na prisão e formam uma equipe de ladrões intergalácticos.
Executivos dos estúdios Disney consideraram uma surpresa o sucesso do primeiro filme da trilogia, que foi o responsável pela expansão do universo Marvel. A produção virou um fenômeno e angariou a primeira indicação ao Oscar de melhor filme para uma produção do gênero.
Com todo esse sucesso, a Marvel anunciou o segundo filme da franquia, lançado em 2017 e que foi essencial para levar aos acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita, que interfere diretamente no terceiro filme da saga.
Em Guardiões da Galáxia Vol. 2, o estúdio decidiu manter a mesma equipe criativa e expandir a trilha sonora, baseada em clássicos dos anos 1980.
O roteiro escolhe desenvolver um universo particular do protagonista Chris Pratt, com sua personagem lidando com questões familiares, como o reencontro com o pai, Ego, um planeta vivo.
O filme tem como foco a criação de laços entre Peter e Ego e as dificuldades estabelecidas pela distância e pelo tempo. O tema familiar volta a ser explorado em Guardiões da Galáxia Vol. 3, que aborda o luto e a falta de perspectiva, mas mantendo o bom humor dos projetos anteriores.
Bilheterias
Segundo o Deadline, Guardiões da Galáxia Vol. 3 arrecadará aproximadamente US$ 250 milhões em sua abertura mundial, sendo 120 milhões nos Estados Unidos, e US$ 130 milhões internacionalmente. A nova aventura da equipe irá tirar Super Mario Bros.: O Filme da liderança após quatro semanas.

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