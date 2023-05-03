Bianca Andrade diz que retirou tubarões antes de se mudar para mansão

Bianca Andrade comprou mansão de R$ 18 milhões Crédito: Instagram/@bianca

A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelou que comprou a sua primeira casa, uma mansão em São Paulo avaliada em R$ 18 milhões. E o que chamou a atenção do público foi o aquário existente na sala de estar, que tinha tubarões. A empresária contou que retirou os animais de sua mansão.

"Não tem tubarões na minha casa, tá, gente? Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais que pudessem cuidar deles. Falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali, então não tem tubarões na minha casa", contou.