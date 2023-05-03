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Aquário na sala

Bianca Andrade diz que retirou tubarões antes de se mudar para mansão

Influenciadora contou que conversou com o dono anterior do imóvel e não concordou em manter os animais lá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 16:11

Bianca Andrade anuncia cirurgia e decide se afastar das redes sociais
Bianca Andrade comprou mansão de R$ 18 milhões Crédito: Instagram/@bianca
A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelou que comprou a sua primeira casa, uma mansão em São Paulo avaliada em R$ 18 milhões. E o que chamou a atenção do público foi o aquário existente na sala de estar, que tinha tubarões. A empresária contou que retirou os animais de sua mansão.
"Não tem tubarões na minha casa, tá, gente? Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais que pudessem cuidar deles. Falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali, então não tem tubarões na minha casa", contou. 
A casa apareceu recentemente em um vídeo publicado pelo youtuber Casimiro, que o apelidou como Casa do Tubarão, por causa do aquário para a espécie. A mansão luxuosa fica na região da Granja Viana, na Zona Oeste da Grande São Paulo, dentro de um condomínio com heliponto e haras.

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