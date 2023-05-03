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  • Ex-marido de Titi Müller, Tomás Bertoni sugere pagar um salário mínimo de pensão ao filho
Mais drama

Ex-marido de Titi Müller, Tomás Bertoni sugere pagar um salário mínimo de pensão ao filho

Defesa do músico diz que ao valor era referente ao período da pandemia e que seria reajustado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 12:46

Titi Müller sobre fim do casamento com Tomás Bertoni: “A gente parou de fazer sexo”
Titi Müller sobre fim do casamento com Tomás Bertoni: “A gente parou de fazer sexo” Crédito: Reprodução/Instagram
O polêmico divórcio de Titi Müller e o ex-marido Tomás Bertoni acaba de ganhar mais um capítulo. Após obter acesso ao inquérito, a coluna LeoDias divulgou, nesta terça (2), que o guitarrista sugeriu pagar R$ 1.500 por mês de pensão alimentícia ao filho do casal. O detalhe é que só a escola onde Benjamin estuda custa R$ 3.500.
Segundo a defesa de Tomás, por meio de nota enviada ao colunista, o valor foi proposto durante a mediação do divórcio, ainda durante a pandemia, período em que o músico estava com pouca renda, por estar impedido de fazer shows. A proposta, segundo a nota, era para um período de 18 meses, após a pandemia, seria reajustada. A defesa ainda reforçou que, na época em que o valor foi proposto, Benjamin não frequentava escola.
O casal se divorciou em agosto de 2021, após ficarem casados por dois anos. Em março de 2023, o Ministério Público de São Paulo apresentou uma denúncia de violência psicológica, com provas documentais e testemunhais, por parte de Tomás. 

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