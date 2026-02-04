Bate Papo BBB

BBB 26: 'Você arregou duas vezes', dispara Gil do Vigor para Brigido

Amazonense recebeu 77,88% dos votos no paredão contra Ana Paula e Leandro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:45

BBB 26: 'Você arregou duas vezes', dispara Gil do Vigor para Brigido Crédito: Reprodução Globo

Eliminado desta terça-feira (03) do BBB 26 (Globo), o amazonense Brigido Neto saiu da casa direto para uma entrevista ao programa Bate-Papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. O ex-BBB 21 não mediu palavras ao falar sobre o jogo do pipoca:

"O Big Brother não pode ter arregão. Todo mundo acreditou em você e você arregou duas vezes", disparou Gil, que citou o momento em que Brigido não apertou o botão misterioso no gramado que dava início à dinâmica das caixas surpresa.

O apresentador também relembrou de quando o amazonense não sustentou a sugestão de enviar Ana Paula Renault ao paredão quando ele precisou enviar um participante para a berlinda em consenso com Alberto Cowboy.

Durante a entrevista, Ceci Ribeiro questionou Brigido sobre ele taxar Ana Paula como "manipuladora" para outras pessoas da casa.

"Todo mundo com quem eu falei concordava comigo. A Ana Paula cutuca todo mundo e vê quem dá corda para ela. Todas as vezes que ela me cutucava, ou eu devolvia tranquilamente ou eu simplesmente ignorava".

O brother também comentou a sua rivalidade com a mineira, afirmando que ela criticou bastante o movimento Legendários, do qual ele faz parte, e comentou que estava preparado para usar esse fato em um momento em que precisasse se defender dela.

"Ela não falava desse movimento lá dentro comigo. Ela me cutucava como Legendário, me cutucava sobre montanha, mas eu ficava dando corda para que ela falasse de verdade aquilo e eu conseguisse usar [o argumento]. Eu não vi abertura de usar isso de maneira correta", explicou.

