Vanessa Lopes é resgatada de montanha nos Alpes Suíços

Influenciadora afirmou que a ausência de um dia nas redes sociais foi pelo resgate. "Parei de postar vídeo da viagem porque perdi um pouco a minha paciência"

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:37

Vanessa Lopes é resgatada de montanha nos Alpes Suíços Crédito: Reprodução/Instagram/@vanessalopesr_

Vanessa Lopes, 24, disse que precisou ser resgatada enquanto esquiava nos Alpes Suíços.

A influenciadora afirmou que a ausência de um dia nas redes sociais foi pelo resgate. "Parei de postar vídeo da viagem porque perdi um pouco a minha paciência, não só com edição e tal... A gente foi resgatada de uma montanha. A gente se meteu em um lugar errado", contou nos Stories.

Vanessa disse que se machucou. "Caí várias vezes e ficou parecendo que estava em cena de crime. A mulher do resgate ficou brigando comigo e tive a primeira briga em inglês da minha vida. Fiquei com trauma de esquiar".

Nesta terça-feira (3) ela contou que esquiou novamente após o trauma. "Hoje eu resolvi voltar a esquiar e foi legal [...] Parei de postar coisa porque fiquei tão mal, que falei, 'não quero mais, não'. Fui levada de moto de resgate e fiquei horas chorando e tendo crise... Tomei remédio e dormi 18 horas seguidas".

"Tomei para dor, para tudo, do desespero que tive, do pânico que tive. Fiquei horas chorando e me tremendo na neve. Não quis fazer mais nada da viagem. Mas hoje dei uma divertida e estou feliz", disse Vanessa.

