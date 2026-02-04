BBB 26

Brigido é o terceiro eliminado do BBB 26; veja o porcentual de votos

O ex-brother disputava o Paredão triplo com Leandro e Ana Paula Renault, e foi eliminado nesta terça-feira (3)

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:34

Brigido é o terceiro eliminado do BBB 26 Crédito: Globo/ Manoella Mello

Brigido é o terceiro eliminado do BBB 26. A eliminação do brother foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta terça-feira (3). Ele enfrentou um Paredão contra Ana Paula Renault e Leandro, mas levou a pior com 77,88% dos votos. Leandro e Ana Paula receberam 12,04% e 10,08%, respectivamente.

No discurso da eliminação, Tadeu falou sobre "fingir que nada está errado". "A responsabilidade da eliminação é exclusivamente sua, resultado da maneira como você escolheu agir na casa", disse.

Na saída do programa, o apresentador questionou "onde estava a intensidade" de Brigido mostrada na Casa de Vidro. "Esse jogo é muito doido", respondeu o brother, mencionando dificuldades de enxergar os acontecimentos na casa.

Relembre a formação do Paredão

A dinâmica da semana começou antes mesmo da votação aberta. Jonas Sulzbach iniciou a noite emparedado após a ação do Big Fone, atendido por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo, que chegaram a um consenso sobre o nome indicado.

Em seguida, a Líder da semana, Maxiane, escolheu Ana Paula Renault para ocupar uma vaga no paredão. A decisão foi baseada em conflitos e divergências de posicionamento observados ao longo dos últimos dias de convivência.

Na votação da casa, Leandro recebeu o maior número de votos, totalizando 10 indicações. Logo atrás, Brigido somou oito votos. Conforme a regra da semana, os dois mais votados completaram a berlinda.

Na Prova Bate e Volta, Jonas Sulzbach levou a melhor e garantiu sua permanência fora do Paredão. Leandro, por sua vez, não participou da disputa após ser vetado por Breno, que também esteve envolvido na dinâmica do Big Fone.

Foi o segundo Paredão consecutivo enfrentado por Brigido e Leandro no BBB 26. Ana Paula Renault também voltou à berlinda pela segunda vez, já que havia sido indicada na semana de estreia do reality.

