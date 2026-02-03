BBB 26: Edilson Capetinha chama Leandro de 'analfabeto' e web reage

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:03
O ex-jogador de futebol Edilson Capetinha se irritou durante o Sincerão do BBB 26 (Globo) na noite de segunda-feira (02). O brother teve um desentendimento com Leandro Rocha, o Boneco, e foi eleito pelo público como a pessoa que está na "arquibancada".
O ídolo do Corinthians não gostou de ter sido citado por Leandro como "bola murcha" do jogo. O pipoca justificou a escolha afirmando que Capetinha tenta se infiltrar em todos os grupos e não é amigo de ninguém.
Dentro da casa, os brothers que não participaram da dinâmica elogiaram a argumentação de Boneco, afirmando que ele fala bem. Edilson discorda e disparou: "Fala bem o caralho. Um cara desses, analfabeto, vai ganhar BBB, caralho? Vai tomar no cu. Sabe nada, não sabe ler jogo, não sabe nem onde está. Analfabeto de jogo".
Mais tarde, ele voltou a repetir o termo na frente de Leandro, que se entristeceu e disse que a palavra é muito pesada: "Sou uma pessoa que fui analfabeto até a minha adolescência", contou.
Dentro da casa, os participantes repercutiram o caso. No quarto do líder, Breno comentou com os seus aliados que achou a fala "de uma maldade imensa". Marcelo comentou que Boneco ficou muito triste com o ocorrido e Maxiane opinou, dizendo que a afirmação do ex-jogador foi tenebrosa.
Ana Paula Renault conversou diretamente com Edilson, questionando o brother sobre o assunto e também sobre ele ter dito, mais cedo no mesmo dia, que "lugar de louco é no hospício".
"Porra, ele [Leandro] não tá sabendo nem onde é que tá. Ele não tá nem sabendo onde é que tá. Ele dizer que não ia pra esse paredão.", se defendeu, reafirmando que o termo foi usado apenas em um contexto de jogo.
Em conversa com aliados, Ana Paula tornou a falar sobre a questão, argumentando que ser analfabeto não é demérito, que é a realidade de milhões de brasileiros e é um problema de todos. "lsso é xingamento aonde? É só pra rebaixar a pessoa", disparou.
Nas redes sociais, o termo usado por Edilson não caiu bem e internautas criticaram o brother.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta