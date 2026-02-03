Polêmica

Jonas Sulzbach é acusado de homofobia após discussão com Juliano Floss no BBB 26

Modelo teria usado expressões pejorativas contra o dançarino após formação do terceiro Paredão

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 09:39

Jonas chama Juliano de 'loirinha' e equipe do dançarino acusa brother de homofobia nas redes Crédito: Reprodução/Instagram

A Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo fez uma queixa-crime no Ministério Público do Estado de São Paulo contra o participante Jonas Sulzbach do BBB 26 no final da tarde desta segunda-feira (2). Ele é acusado de homofobia por usar expressões consideradas pejorativas durante uma discussão com Juliano Floss, logo após a formação do terceiro Paredão da temporada.

O modelo teria questionado se o influenciador estaria "afetadinho" com o jogo, entre outras falas apontadas como tentativa de desqualificar e estigmatizar a orientação sexual ou identidade de gênero do colega de confinamento.

A denúncia foi apresentada por Agripino Magalhães, deputado federal suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+. O Ministério Público aceitou a apresentação de queixa-crime e irá analisar os fatos para decidir sobre a abertura de inquérito para investigar o caso.

A petição ainda destaca que, com as alterações da Lei 14.532/2023, a injúria racial e as condutas discriminatórias passaram a ser tratadas como ação penal pública incondicionada, com penas que podem chegar a cinco anos de reclusão e multa.

Esse é o segundo caso de um participante investigado por suposta homofobia dentro do reality show da Globo. No dia 22 de janeiro, Matheus Moreira acabou sendo denunciado ao Ministério Público de São Paulo por ter imitado, de forma pejorativa, os trejeitos de um homem gay.

A equipe de Juliano Floss chegou a usar as redes sociais para acusar Jonas de homofobia após ele chamar o integrante do grupo Camarote de "loirinha". A discussão entre os dois viralizou nas redes

"Juliano é um homem hétero. O fato de Jonas acreditar que chamá-lo de 'loirinha' seja ofensivo diz muito mais sobre quem ofende do que sobre quem é ofendido", afirmou a equipe do influenciador em nota publicada no Instagram.

A reportagem entrou em contato com a equipe de Jonas, mas não obteve resposta.

