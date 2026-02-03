Rap

Batalha do N9V retorna às ruas como espaço de arte, expressão e resistência cultural

Idealizada pelo MC Noventa a Batalha nasceu como um movimento independente, criado para dar visibilidade a vozes que muitas vezes não encontram espaço nos meios tradicionais

Batalha do N9V retorna às ruas Crédito: Amanda Bolonha

Após um período de pausa, a Batalha do N9V está de volta, reafirmando seu papel como um dos principais espaços de expressão do rap e da cultura urbana na cidade. Mais do que uma disputa de rimas, a batalha retorna como território de encontro, escuta e construção coletiva, reunindo artistas, público e comunidade em torno da palavra falada.

Idealizada pelo MC Noventa, artista atuante na cena do rap e das batalhas de rima, a Batalha do N9V nasceu como um movimento independente, criado para dar visibilidade a vozes que muitas vezes não encontram espaço nos meios tradicionais. O reencontro com o público acontece às 16h, na Praça Porta do Príncipe, reunindo MCs, amantes do rap e a comunidade em geral para celebrar a força da palavra e a retomada da cena.

Ao longo de sua trajetória, o projeto revelou talentos, fortaleceu a cena local e consolidou-se como um importante ponto de referência da cultura hip-hop.

O retorno marca uma nova fase da batalha, que preserva sua essência — o improviso, a criatividade e a identidade — e amplia o olhar para o evento como manifestação artística, social e cultural. A proposta segue sendo ocupar o espaço público como lugar de arte viva, diálogo e pertencimento.

A Batalha do N9V reafirma que o rap vai além do entretenimento, funcionando como ferramenta de expressão, escuta e construção coletiva, fortalecendo a cultura de rua como linguagem legítima e necessária.

