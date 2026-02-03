Até sexta

Carnaval 2026: entrega dos abadás do Camarote Vix começa nesta terça (03)

As entregas vão até sexta-feira (06), no segundo andar do Shopping Vitória. Entre as atrações do camarote está o cantor Thiago Martins

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:56

Camarote Vix promete uma experiência premium em 2026 Crédito: Reprodução/Instagram/@camarotevix

O Carnaval de Vitória está se aproximando e os foliões já podem retirar os abadás do Camarote Vix a partir desta terça-feira (03). A entrega acontece nmo Shopping Vitória, próximo à Bauducco, no segundo piso, até sexta (06).

O atendimento acontece em horários específicos: no dia 03, das 12h às 22h; nos dias 04 e 05, das 10h às 22h; e no dia 06, das 10h às 15h.

O Camarote

Na sexta-feira (06), quem comanda o palco do Camarote Vix é o cantor Thiago Martins, levando ao público muito samba, carisma e sucessos que prometem embalar a noite entre um desfile e outro. Já no sábado (07), o clima de festa segue ainda mais intenso com Samba Júnior e o DJ Bero Costa, garantindo uma trilha sonora animada do início ao fim em uma noite especial com abadá e open bar premium.

Thiago Martins se apresenta no Camarote Vix Crédito: Divulgação Thiago Martins

Com uma superestrutura de três andares, o espaço vai reunir shows ao vivo, DJs, serviços premium, gastronomia assinada e uma atmosfera vibrante, oferecendo uma experiência completa que une conforto, entretenimento e celebração à altura do folião capixaba.

Este vídeo pode te interessar