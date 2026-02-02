Teatro

Sucesso nacional, comédia de Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho chega ao ES

Espetáculo homenageia Chico Anysio e Lúcio Mauro com esquetes autobiográficas e humor sobre o tempo e o legado. Ingressos custam a partir de R$ 30

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:00

Sucesso nacional, comédia de Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho chega ao ES Crédito: Leo Martins/Agência O Globo

Depois de conquistar plateias pelo Brasil, a comédia “Gostava Mais dos Pais” chega a Vitória para uma curta temporada que promete risadas, emoção e identificação. O espetáculo, estrelado por Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho, fica em cartaz de 4 a 8 de março, no Teatro Universitário da UFES, reunindo humor e reflexões sobre gerações, tempo e legado.

Filhos de dois gigantes da comédia brasileira, Chico Anysio e Lúcio Mauro, Bruno e Lúcio transformam o peso dessa herança em matéria-prima cênica. Em vez de fugir das comparações, eles as abraçam, rindo de si mesmos e do imaginário que cerca quem cresce sob a sombra de nomes tão emblemáticos.

No palco, os atores alternam cenas juntos e solos, interpretando múltiplas versões de si mesmos em esquetes que misturam autobiografia e situações do cotidiano.

O resultado é uma comédia que homenageia os pais sem cair na nostalgia fácil, ao mesmo tempo em que lança um olhar crítico e bem-humorado sobre temas atuais, como a era digital, a cultura do cancelamento, os conteúdos virais e o desafio de se manter relevante em um mundo que muda rápido, e enquanto a idade avança.

Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho Crédito: Francio de Holanda/Divulgação

“Gostava Mais dos Pais” também celebra a amizade de longa data entre os protagonistas e convida o público a refletir sobre identidade, expectativas e a pressão de corresponder a legados familiares.

Entre gargalhadas e momentos de afeto, o espetáculo mostra que a vida dos “herdeiros” da fama tem, como qualquer outra, seus sabores e dores, e que rir disso tudo pode ser libertador. Os ingressos custam a partir de R$30,00 e estão à venda pelo site Sympla.

Serviço

Espetáculo: Gostava Mais dos Pais

Datas: 4 a 8 de março

4 a 8 de março Local: Teatro Universitário da UFES – Vitória

Teatro Universitário da UFES – Vitória Ingressos: à venda em sympla.com.br

