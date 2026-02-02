Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 01:49

As energias da segunda-feira influenciarão os nativos de diferentes formas Crédito: Imagem: E.Va | Shutterstock

A segunda-feira será marcada por oscilações emocionais, ruídos na comunicação e desafios para conciliar os desejos pessoais com as demandas externas. Cada nativo sentirá essas influências de forma particular, seja nas relações, no trabalho, nas finanças ou nas decisões da rotina. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como organizar as prioridades e agir com mais estratégia diante dos obstáculos!

Áries

O ariano deverá manter a calma e evitar reações impulsivas ou gastos excessivos Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

Nesta segunda-feira, haverá tendência à instabilidade emocional. Além disso, o desejo por diversão poderá entrar em conflito com as vontades alheias. Diante desse cenário, será fundamental manter a calma e evitar reações impulsivas ou gastos excessivos. Também convém ter cautela na comunicação, a fim de não provocar mágoas nos relacionamentos afetivos ou sociais.

Touro

O taurino deverá manter a calma diante de pressões externas Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

Tensões no ambiente familiar poderãosurgir, assim como conflitos entre odesejo por conforto e as exigênciasprofissionais e sociais. Nesse cenário,será importante evitar a rigidez emdiscussões financeiras ou com pessoaspróximas, além de manter a calmadiante de pressões externas. Lembre-sede que a falta de flexibilidade nacomunicação poderá levar a rupturas edesgastes emocionais.

Gêmeos

O geminiano deverá tomar cuidado com as palavras e com a rotina Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

Mal-entendidos e discussões por divergência de opinião poderão transformar conversas simples em situações estressantes. Portanto, tome cuidado com as palavras e com a rotina. Ademais, evite decisões precipitadas ou reações rudes para não prejudicar as relações.

Câncer

O canceriano deverá evitar decisões impulsivas ou assinaturas de contratos importantes Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

A busca por conforto material poderágerar conflitos inesperados nasreservas financeiras. Ainda hoje, acomunicação com as pessoas ao redortenderá a ficar confusa. Logo, evitedecisões impulsivas ou assinaturas decontratos importantes. Também seráfundamental organizar a rotina emanter a calma diante dos imprevistos.

Leão

O dia do leonino pedirá atenção ao expressar sentimentos e desejos Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

A fim de evitar desgastes desnecessários, você deverá equilibrar as necessidades pessoais com as exigências alheias. O dia também pedirá atenção ao expressar sentimentos e desejos, pois mal-entendidos poderão surgir em conversas importantes ou em negociações. Em resumo, será essencial agir com racionalidade e evitar a impulsividade.

Virgem

O virginiano deverá priorizar os momentos de introspecção e silêncio Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

Você tenderá a se cobrar de formaexcessiva e a se envolver emdiscussões desgastantes. Por contadisso, deverá observar mais e falarapenas o essencial. Inclusive, osmomentos de introspecção e silêncioserão essenciais para lidar com ocansaço mental e para restaurar asenergias externas, não permitindoassim que o estresse prejudique aprodutividade ou a saúde.

Libra

O libriano deverá priorizar o descanso e evitar conversas decisivas Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

Haverá a chance de instabilidade emocional e confusão mental, o que pedirá recolhimento. Ademais, mal-entendidos afetivos e dificuldades em expressar o que sente poderão gerar desgastes, especialmente se tentar resolver questões externas. O ideal será priorizar o descanso e evitar conversas decisivas, respeitando o seu estado de confusão.

Escorpião

Nesta segunda-feira, o escorpiano deverá agir com racionalidade Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

Tenha cautela ao lidar com grupos ouamigos, pois haverá tendência adesentendimentos causados porexpectativas não atendidas. Nessecenário, a comunicação poderá serafetada, dificultando projetoscoletivos ou planos. Seráimportante agir com racionalidade,evitar se envolver em problemasalheios e atentar-se às metas pessoais.

Sagitário

O sagitariano deverá evitar agir por impulso e buscar cumprir os afazeres com clareza Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

Ao longo desta segunda-feira, as ambições poderão conflitar com as opiniões alheias, gerando mal-entendidos com autoridades ou colegas de trabalho. Portanto, o ideal será tomar cuidado para que as tensões emocionais não interfiram no desempenho profissional. Para isso, seja objetivo(a) na comunicação, evite agir por impulso e busque cumprir os seus afazeres com clareza.

Capricórnio

O capricorniano deverá manter a mente aberta e agir com moderação Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

A tendência será de desentendimentosocasionados por divergência devalores. Nesse cenário, comunicaçõesexageradas ou interpretaçõesequivocadas poderão dificultaracordos importantes e gerar tensõesem seus ideais. Diante disso, deverámanter a mente aberta e agir commoderação, sem impor as suasvontades.

Aquário

O aquariano deverá evitar decisões impulsivas ou conversas decisivas em momentos de estresse Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

Tenha cautela com assuntos financeiros compartilhados. Isso porque as suas emoções poderão entrar em conflito com acordos lógicos, gerando desentendimentos ou perdas. O ideal será evitar decisões impulsivas ou conversas decisivas em momentos de estresse, agindo com clareza e racionalidade.

Peixes

O pisciano deverá manter a organização e cuidar da saúde física Crédito: Imagem: Madame KK | Shutterstock

As demandas do trabalho poderãoentrar em choque com as necessidadespessoais, gerando sobrecarga narotina. Além disso, falhas nacomunicação e disputas por controlepoderãoprovocar conflitos no ambienteprofissional. Para aliviar as tensões dodia, evite reagir com impaciência àscobranças externas, mantenha aorganização e cuide da saúde física.