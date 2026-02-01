Astrologia

Lua cheia em Leão: prepare-se para um mês de protagonismo e evidência

Descubra como essa fase lunar poderá intensificar emoções e destacar questões de identidade

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 10:49

A Lua Cheia em Leão marca um período de revelações, afirmação pessoal e ajustes entre o eu e o coletivo Crédito: Imagem: Shazumo | Shutterstock

O início de fevereiro será marcado por uma Lua Cheia em Leão, um dos pontos mais intensos do calendário lunar. Essa lunação acontece quando o Sol transita por Aquário, e a Lua se posiciona no signo oposto, Leão, criando um eixo poderoso entre o coletivo e o individual, o grupo e a identidade pessoal, a razão e o coração.

A Lua Cheia, por si só, já representa a clareza e as revelações. Em Leão, esse efeito se intensificará: emoções virão à tona com mais dramaticidade, a necessidade de reconhecimento crescerá e temas ligados à autoestima, ao amor-próprio e à autenticidade pedirão espaço.

Leão: o chamado para ser quem se é

Leão é o signo da criatividade, da coragem e da expressão do eu verdadeiro. Sob essa Lua Cheia, seremos convidados a olhar para aquilo que nos faz brilhar — e para os medos que nos impedem de ocupar nosso lugar no mundo.

Será um momento em que o coração falará mais alto, pedindo coerência entre o que sentimos, o que desejamos e como nos mostramos. Essa lunação questionará: onde você tem se diminuído para caber? E, ao mesmo tempo, alertará para os excessos do ego — lembrando que brilhar não significa apagar o outro.

Sol em Aquário x Lua em Leão: o eu e o nós

O movimento do Sol em Aquário trará pautas coletivas, inovação, liberdade e desapego de velhos padrões. Já a Lua em Leão reforçará o valor da identidade, da individualidade e do afeto. O conflito entre esses dois signos criará um cenário de ajustes: equilibrar o desejo de pertencer com a necessidade de ser único.

Relacionamentos , amizades, projetos em grupo e exposições públicas poderão passar por momentos de tensão ou revelações importantes. Emoções guardadas tenderão a emergir, pedindo validação, escuta e maturidade emocional.

Apesar de uma sensibilidade maior nesta fase lunar, será importante manter o controle das emoções e agir com consciência Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Emoções comuns de uma Lua Cheia em Leão

Durante a Lua Cheia em Leão , será comum sentir maior sensibilidade emocional e reações intensas, assim como necessidade de atenção, afeto e reconhecimento, impulsos criativos e vontade de se expressar. Por isso, o convite será agir com consciência. Escutar o coração sem perder o senso de responsabilidade emocional — consigo e com os outros.

Um convite ao protagonismo consciente

Mais do que holofotes externos, essa Lua Cheia falará sobre autoridade interna. Será um excelente período para reconhecer conquistas, resgatar talentos esquecidos e encerrar ciclos em que a própria luz foi abafada por medo, insegurança ou necessidade de aprovação.

Rituais de gratidão, práticas criativas, escrita emocional e momentos de conexão com aquilo que desperta alegria genuína serão altamente favorecidos. A Lua Cheia em Leão no início de fevereiro nos lembrará que existir com verdade é um ato de coragem — e que o brilho mais poderoso é aquele que nasce de dentro.

Por Viviane Pettersen

null Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.