Receita de tiramisù: sobremesa italiana é cremosa e tem sabor suave

Veja como preparar o doce em casa, acrescentando ao café que saboriza os biscoitos um toque de rum e vinho Marsala

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 09:00

Tiramisù
O tiramisù é uma das sobremesas italianas mais famosas em todo o mundo Crédito: Kitchen Aid

Se você adora comida italiana, provavelmente já conhece uma de suas sobremesas típicas mais famosas no mundo, o tiramisù.

Esse doce, suave e cremoso, geralmente é feito com camadas de biscoitos do tipo champagne (ou savoiardi, também originário da Itália) embebidos em café expresso entremeadas por um creme à base de queijo mascarpone. Para finalizar, entra em cena uma mistura de cacau em pó e café.

Já tentou fazer essa maravilha em casa? Aproveite nossa dica e confira as instruções abaixo:  

Tiramisù

Ingredientes: 

  • 2 xícaras de chá de café forte e frio
  • 2 colheres (sopa) de vinho Marsala
  • 2 colheres (sopa) de rum
  • 200g de açúcar
  • 200g de queijo mascarpone em temperatura ambiente
  • 150ml de creme de leite fresco
  • 300g de biscoito tipo champagne
  • 5 gemas
  • 4 colheres (sopa) de cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo:

  1. Bata o creme de leite na batedeira até atingir o ponto de chantili. Reserve. 
  2. Em seguida, bata as gemas com o açúcar até obter uma mistura esbranquiçada.
  3. Adicione o mascarpone amassado com um garfo e misture delicadamente até obter um creme homogêneo.
  4. Sem parar de mexer, adicione o creme de leite batido e misture bem.
  5. Em uma tigela separada, junte o vinho, o café e o rum e umedeça os biscoitos nessa mistura rapidamente, de forma que não se desfaçam.
  6. Forre o fundo de uma forma retangular alta com os biscoitos, cubra-os com uma camada de creme e continue o processo até o topo da forma. Encerre com creme.
  7. Cubra a forma com filme plástico e leve à geladeira por aproximadamente quatro horas. Antes de servir, finalize o tiramisù polvilhando cacau em pó por cima.

Fonte: Kitchen Aid. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

