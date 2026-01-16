3 sobremesas refrescantes para o verão

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:51
Quando o termômetro dispara, a vontade de encerrar as refeições com algo gelado e saboroso se torna irresistível. Nesse cenário, sobremesas refrescantes não apenas satisfazem o desejo por doce, mas também ajudam a amenizar aquela sensação de calor excessivo, transformando qualquer momento em celebração.
Por isso, a seguir, reunimos três opções deliciosas e práticas para você refrescar seu cardápio no verão. Confira!
Coloque a gelatina incolor em um recipiente pequeno, adicione a água e deixe hidratar por cerca de 5 minutos, até absorver todo o líquido. Leve ao micro-ondas por aproximadamente 10 segundos ou até dissolver completamente, sem ferver. Reserve.
No liquidificador, coloque a manga, o leite, o creme de leite e o açúcar. Bata bem até obter um creme liso e homogêneo, sem pedaços de fruta. Com o liquidificador ainda ligado, despeje a gelatina dissolvida em fio e bata por mais alguns segundos apenas para incorporar.
Em copos, coloque cubos de manga e distribua o creme. Leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas, ou até que a sobremesa esteja firme e bem gelada. Sirva em seguida.
Em uma tigela, misture o iogurte, o suco de limão e o açúcar até ficar homogêneo. Acrescente o creme de leite e mexa delicadamente. Distribua em taças, finalize com raspas de limão e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.
Em um recipiente, misture o suco de laranja, o suco de limão e o açúcar até dissolver completamente. Reserve para umedecer os biscoitos. Para o creme, coloque o leite condensado em uma tigela e acrescente o suco de limão aos poucos, mexendo sempre até obter um creme espesso. Junte o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Acrescente as raspas de limão e reserve.
Em um refratário médio, faça uma camada de biscoitos de maisena rapidamente umedecidos na mistura de sucos. Cubra com uma camada do creme de limão e distribua parte das frutas cítricas por cima. Repita as camadas de biscoito, creme e frutas até finalizar os ingredientes, terminando com uma camada de creme. Decore com gomos de frutas por cima. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir, para que o pavê fique bem gelado, firme e refrescante.
