Veja como fazer esfiha aberta de carne; receita é fácil e saborosa

Aprenda a preparar uma versão simples desse ícone da culinária árabe, que vai bem como lanche rápido e até petisco

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 10:00

Esfiha aberta de carne moída: dica do HZ para o lanche no fim de semana Crédito: Marca Renata

esfiha é um dos ícones da culinária árabe, e seu sucesso é certeiro. Com massa aberta ou fechada, o quitute é sempre uma escolha apetitosa para um lanche rápido - e vai bem até como petisco. 

Sua versão mais tradicional é recheada com carne moída, temperada com especiarias e bastante limão para tornar o sabor intenso, com a pegada típica das preparações sírio-libanesas. 

Escolhemos uma receita fácil de esfiha aberta que vai surpreender seus convidados. Confira o passo a passo!

Esfiha aberta fácil

Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • Massa
  • 1 colher (sopa) de fermento biológico seco
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 3/4 xicara (chá) de água morna
  • Fios de azeite extravirgem
  • 400g de farinha de trigo 
  • 1 pitada de sal
  • Fubá para modelar
  • Recheio
  • 500g de carne bovina moída
  • 1 cebola picada
  • 3 colheres tomates sem semente picados
  • 2 suco (sopa) de hortelã picada
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo: 

  1. Misture todos os ingredientes e sove bem a massa. Faça bolinhas com ela e deixe-as descansar.
  2. Para o recheio, misture também os ingredientes.
  3. Espalhe o fubá sobre a mesa e abra as massas no formato de pequenos discos. 
  4. Cubra cada rodela com a carne e leve as esfihas para assar em forno preaquecido a 200°C até dourarem.

Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

