Veja como fazer esfiha aberta de carne; receita é fácil e saborosa

Aprenda a preparar uma versão simples desse ícone da culinária árabe, que vai bem como lanche rápido e até petisco

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 10:00

Esfiha aberta de carne moída: dica do HZ para o lanche no fim de semana Crédito: Marca Renata

A esfiha é um dos ícones da culinária árabe, e seu sucesso é certeiro. Com massa aberta ou fechada, o quitute é sempre uma escolha apetitosa para um lanche rápido - e vai bem até como petisco.

Sua versão mais tradicional é recheada com carne moída, temperada com especiarias e bastante limão para tornar o sabor intenso, com a pegada típica das preparações sírio-libanesas.

Escolhemos uma receita fácil de esfiha aberta que vai surpreender seus convidados. Confira o passo a passo!

Esfiha aberta fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

Massa



1 colher (sopa) de fermento biológico seco



3 colheres (sopa) de açúcar



3/4 xicara (chá) de água morna



Fios de azeite extravirgem



400g de farinha de trigo



1 pitada de sal



Fubá para modelar



Recheio



500g de carne bovina moída



1 cebola picada



3 colheres tomates sem semente picados



2 suco (sopa) de hortelã picada



Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes e sove bem a massa. Faça bolinhas com ela e deixe-as descansar. Para o recheio, misture também os ingredientes.

Espalhe o fubá sobre a mesa e abra as massas no formato de pequenos discos. Cubra cada rodela com a carne e leve as esfihas para assar em forno preaquecido a 200°C até dourarem.

Fonte: Renata.

