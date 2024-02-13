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Culinária

Confira cinco receitas saborosas da culinária árabe

Quibe cru, falafel e tabule estão entre as sugestões de preparo do HZ para você saborear com a família e os amigos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Quibe cru  Crédito: Paulo Vilela | Shutterstock
Os pratos da culinária árabe têm sabores únicos, devido às especiarias utilizadas nos preparos. É uma cozinha muito rica, que encanta diversos países pelo mundo, incluindo o Brasil.
Algumas receitas são bem simples e podem, inclusive, ser preparadas em casa. Por isso, selecionamos algumas delas especialmente para você. Confira!

QUIBE CRU

Ingredientes:

  • 800 g de carne bovina moída
  • 250 g de trigo para quibe moído fino e lavado
  • 20 g de pimenta síria
  • 20 g de sal
  • Cebolinha e folhas de hortelã fresca a gosto
  • 1 cebola cortada em pétalas
  • 1 limão cortado em 4 pedaços

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque a carne moída, o trigo, a pimenta-síria, o sal e misture bem. Em seguida, molde a massa em formato de quibe. Sirva com a cebola, o limão, a hortelã e a cebolinha.

FALAFEL

Ingredientes:

  • 250 g de grão-de-bico
  • 3 dentes de alho
  • 1 cebola cortada em 4 pedaços
  • 1 colher de chá de pimenta síria
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1/4 de xícara de chá de água do grão-de-bico
  • Sal, salsinha, coentro e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar
  • Água

Modo de preparo:

Coloque o grão-de-bico em um recipiente e cubra com água. Deixe de molho na geladeira por 24 horas. Depois, escorra o grão-de-bico e reserve 1/4 de xícara de chá da água. Triture-o o grão-de-bico no processador com os demais ingredientes, inclusive a água reservada, até obter uma massa. Em seguida, modele bolinhas com as mãos. Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as bolinhas até dourarem. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Babaganoush Crédito: Julia Mikhaylova | Shutterstock

BABAGANOUSH

Ingredientes:

  • 4 berinjelas
  • 6 colheres de sobremesa de tahine (pasta de gergelim)
  • Suco de 1 1/2 limão
  • 2 dentes de alho espremidos
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Com uma faca, faça uma pequena fenda nas berinjelas e leve para assar diretamente na chama do fogão ou em uma chapa de ferro, virando à medida que for tostando, até que a casca fique bem queimada. Deixe esfriar. Em seguida, retire a polpa das berinjelas, coloque em um recipiente e amasse bem com um garfo (pode bater no liquidificador, se preferir). Após, acrescente os ingredientes restantes, misture bem e sirva em temperatura ambiente ou gelado.

TABULE

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 2 xícaras de chá de água fervente
  • 3 tomates sem sementes e picados em cubos pequenos
  • 1 pepino picado em cubos pequenos
  • 4 cebolinhas fatiadas
  • 2 xícaras de chá de salsinha picada
  • 1/2 xícara de chá de hortelã picada
  • Suco de 2 limões
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva extravirgem
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Coloque o trigo em uma tigela grande e cubra com a água fervente. Deixe de molho por cerca de 30 minutos ou até que o trigo esteja macio. Escorra qualquer excesso de água e esprema o trigo para remover o líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, os tomates, o pepino, a cebolinha, a salsinha e a hortelã. Após, em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje sobre a mistura de trigo e vegetais e misture bem. Ajuste o tempero, se necessário, e sirva.

FATAYER DE ESPINAFRE

Ingredientes:

  • Para a massa: 
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de fermento biológico seco
  • 1 xícara de chá de água morna
  • 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal
  • Óleo vegetal para untar
  • Para o recheio: 
  • 3 xícaras de chá de espinafre picado
  • 1 cebola picada finamente
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Modo de preparo:

Para a massa, misture a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o fermento em uma tigela grande. Adicione a água morna e o óleo, e amasse até obter uma massa lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por cerca de 1 hora.
Para o recheio, misture o espinafre , a cebola, o suco de limão, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e os pinhões em uma tigela. Ajuste o tempero, se necessário. Divida a massa em bolas pequenas. Abra cada bola em um círculo fino, coloque uma porção do recheio no centro e feche as bordas, formando um triângulo.
Coloque os fatayers em uma assadeira untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 180°C 25 minutos ou até que estejam dourados. Sirva em seguida.

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