Confira cinco receitas saborosas da culinária árabe

Quibe cru Crédito: Paulo Vilela | Shutterstock

Os pratos da culinária árabe têm sabores únicos, devido às especiarias utilizadas nos preparos. É uma cozinha muito rica, que encanta diversos países pelo mundo, incluindo o Brasil.

Algumas receitas são bem simples e podem, inclusive, ser preparadas em casa. Por isso, selecionamos algumas delas especialmente para você. Confira!

QUIBE CRU

Ingredientes:

800 g de carne bovina moída

250 g de trigo para quibe moído fino e lavado

20 g de pimenta síria

20 g de sal

Cebolinha e folhas de hortelã fresca a gosto

1 cebola cortada em pétalas

1 limão cortado em 4 pedaços

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque a carne moída, o trigo, a pimenta-síria, o sal e misture bem. Em seguida, molde a massa em formato de quibe. Sirva com a cebola, o limão, a hortelã e a cebolinha.

FALAFEL

Ingredientes:

250 g de grão-de-bico

3 dentes de alho

1 cebola cortada em 4 pedaços

1 colher de chá de pimenta síria

1 colher de chá de cominho

1/4 de xícara de chá de água do grão-de-bico

Sal, salsinha, coentro e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Água

Modo de preparo:

Coloque o grão-de-bico em um recipiente e cubra com água. Deixe de molho na geladeira por 24 horas. Depois, escorra o grão-de-bico e reserve 1/4 de xícara de chá da água. Triture-o o grão-de-bico no processador com os demais ingredientes, inclusive a água reservada, até obter uma massa. Em seguida, modele bolinhas com as mãos. Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as bolinhas até dourarem. Sirva em seguida.

Babaganoush Crédito: Julia Mikhaylova | Shutterstock

BABAGANOUSH

Ingredientes:

4 berinjelas

6 colheres de sobremesa de tahine (pasta de gergelim)

Suco de 1 1/2 limão

2 dentes de alho espremidos

Sal a gosto

Modo de preparo:

Com uma faca, faça uma pequena fenda nas berinjelas e leve para assar diretamente na chama do fogão ou em uma chapa de ferro, virando à medida que for tostando, até que a casca fique bem queimada. Deixe esfriar. Em seguida, retire a polpa das berinjelas, coloque em um recipiente e amasse bem com um garfo (pode bater no liquidificador, se preferir). Após, acrescente os ingredientes restantes, misture bem e sirva em temperatura ambiente ou gelado.

TABULE

Ingredientes:

1 xícara de chá de trigo para quibe

2 xícaras de chá de água fervente

3 tomates sem sementes e picados em cubos pequenos

1 pepino picado em cubos pequenos

4 cebolinhas fatiadas

2 xícaras de chá de salsinha picada

1/2 xícara de chá de hortelã picada

Suco de 2 limões

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Coloque o trigo em uma tigela grande e cubra com a água fervente. Deixe de molho por cerca de 30 minutos ou até que o trigo esteja macio. Escorra qualquer excesso de água e esprema o trigo para remover o líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, os tomates, o pepino, a cebolinha, a salsinha e a hortelã. Após, em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje sobre a mistura de trigo e vegetais e misture bem. Ajuste o tempero, se necessário, e sirva.

FATAYER DE ESPINAFRE

Ingredientes:

Para a massa:

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 xícara de chá de água morna

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

Óleo vegetal para untar

Para o recheio:

3 xícaras de chá de espinafre picado



1 cebola picada finamente



Suco de 1 limão



2 colheres de sopa de azeite de oliva



Sal e pimenta-do-reino moída a gosto



1/4 de xícara de chá de nozes picadas



Modo de preparo:

Para a massa, misture a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o fermento em uma tigela grande. Adicione a água morna e o óleo, e amasse até obter uma massa lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por cerca de 1 hora.

Para o recheio, misture o espinafre , a cebola, o suco de limão, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e os pinhões em uma tigela. Ajuste o tempero, se necessário. Divida a massa em bolas pequenas. Abra cada bola em um círculo fino, coloque uma porção do recheio no centro e feche as bordas, formando um triângulo.