Confira cinco receitas saborosas da culinária árabe

Os pratos da culinária árabe têm sabores únicos, devido às especiarias utilizadas nos preparos. É uma cozinha muito rica, que encanta diversos países pelo mundo, incluindo o Brasil.
Algumas receitas são bem simples e podem, inclusive, ser preparadas em casa. Por isso, selecionamos algumas delas especialmente para você. Confira!
QUIBE CRU
Ingredientes:
- 800 g de carne bovina moída
- 250 g de trigo para quibe moído fino e lavado
- 20 g de pimenta síria
- 20 g de sal
- Cebolinha e folhas de hortelã fresca a gosto
- 1 cebola cortada em pétalas
- 1 limão cortado em 4 pedaços
Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque a carne moída, o trigo, a pimenta-síria, o sal e misture bem. Em seguida, molde a massa em formato de quibe. Sirva com a cebola, o limão, a hortelã e a cebolinha.
FALAFEL
Ingredientes:
- 250 g de grão-de-bico
- 3 dentes de alho
- 1 cebola cortada em 4 pedaços
- 1 colher de chá de pimenta síria
- 1 colher de chá de cominho
- 1/4 de xícara de chá de água do grão-de-bico
- Sal, salsinha, coentro e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
- Água
Modo de preparo:
Coloque o grão-de-bico em um recipiente e cubra com água. Deixe de molho na geladeira por 24 horas. Depois, escorra o grão-de-bico e reserve 1/4 de xícara de chá da água. Triture-o o grão-de-bico no processador com os demais ingredientes, inclusive a água reservada, até obter uma massa. Em seguida, modele bolinhas com as mãos. Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as bolinhas até dourarem. Sirva em seguida.
BABAGANOUSH
Ingredientes:
- 4 berinjelas
- 6 colheres de sobremesa de tahine (pasta de gergelim)
- Suco de 1 1/2 limão
- 2 dentes de alho espremidos
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Com uma faca, faça uma pequena fenda nas berinjelas e leve para assar diretamente na chama do fogão ou em uma chapa de ferro, virando à medida que for tostando, até que a casca fique bem queimada. Deixe esfriar. Em seguida, retire a polpa das berinjelas, coloque em um recipiente e amasse bem com um garfo (pode bater no liquidificador, se preferir). Após, acrescente os ingredientes restantes, misture bem e sirva em temperatura ambiente ou gelado.
TABULE
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 2 xícaras de chá de água fervente
- 3 tomates sem sementes e picados em cubos pequenos
- 1 pepino picado em cubos pequenos
- 4 cebolinhas fatiadas
- 2 xícaras de chá de salsinha picada
- 1/2 xícara de chá de hortelã picada
- Suco de 2 limões
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Coloque o trigo em uma tigela grande e cubra com a água fervente. Deixe de molho por cerca de 30 minutos ou até que o trigo esteja macio. Escorra qualquer excesso de água e esprema o trigo para remover o líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, os tomates, o pepino, a cebolinha, a salsinha e a hortelã. Após, em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje sobre a mistura de trigo e vegetais e misture bem. Ajuste o tempero, se necessário, e sirva.
FATAYER DE ESPINAFRE
Ingredientes:
- Para a massa:
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de açúcar
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de fermento biológico seco
- 1 xícara de chá de água morna
- 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal
- Óleo vegetal para untar
- Para o recheio:
- 3 xícaras de chá de espinafre picado
- 1 cebola picada finamente
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
Modo de preparo:
Para a massa, misture a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o fermento em uma tigela grande. Adicione a água morna e o óleo, e amasse até obter uma massa lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por cerca de 1 hora.
Para o recheio, misture o espinafre , a cebola, o suco de limão, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e os pinhões em uma tigela. Ajuste o tempero, se necessário. Divida a massa em bolas pequenas. Abra cada bola em um círculo fino, coloque uma porção do recheio no centro e feche as bordas, formando um triângulo.
Coloque os fatayers em uma assadeira untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 180°C 25 minutos ou até que estejam dourados. Sirva em seguida.