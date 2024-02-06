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Confira seis receitas de geladinho gourmet

Biscoito, queijo com goiabada e menta com chocolate estão entre as versões práticas e deliciosas sugeridas pelo HZ
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 17:06

Imagem Edicase Brasil
Geladinho com biscoito Crédito: Tatiane Silva | Shutterstock
Os geladinhos, também conhecidos como dindin ou chup-chup, é um gelato típico brasileiro. Prático e simples de fazer, eles podem ser comercializados por quem deseja adquirir uma renda extra. Isso porque, além de serem deliciosos, há sabores para agradar o paladar de todos os clientes. Por isso, separamos 6 receitas de geladinho gourmet para você preparar e vender. Confira!

GELADINHO COM BISCOITO

Ingredientes:

  • 8 biscoitos de chocolate com recheio de baunilha
  • 395g de leite condensado
  • 250ml de leite
  • 200g de creme de leite
  • Saquinhos para geladinho

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os biscoitos e bata por mais 1 minuto para deixar os pedaços de biscoito. Em seguida, com a ajuda de um funil, encha os saquinhos de geladinho com a mistura e amarre-os. Leva ao congelador por oito horas e está pronto para vender.

GELADINHO DE QUEIJO COM GOIABADA

Ingredientes:

  • 100g de queijo parmesão ralado
  • 395g de leite condensado
  • 100g de requeijão
  • 280g de açúcar
  • 1 litro de leite
  • 200g de goiabada cremosa cortada em cubos
  • Saquinhos para geladinho

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o queijo ralado e o leite condensado e bata por 3 minutos. Adicione o requeijão, o leite e o açúcar e bata novamente por mais três minutos. Coe a mistura em uma peneira e reserve somente a parte líquida. Nos saquinhos para geladinho, coloque um pedaço da goiabada e, com a ajuda de um funil, encha-os com o líquido e amarre. Leve ao congelador por oito horas e está pronto para vender.

GELADINHO DE AÇAÍ COM LEITE CONDENSADO

Ingredientes:

  • 500ml de leite integral
  • 300g de polpa de açaí
  • 395g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de liga neutra
  • 250g de creme de leite
  • 160g de iogurte natural
  • Leite condensado para decorar
  • Saquinhos para geladinho

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Tampe e deixe descansar até a espuma assentar. Após, disponha o leite condensado nos saquinhos para geladinho e aperte para espalhar até quase a borda. Depois, com a ajuda de um funil, encha o saquinho com o líquido de açaí, amarre e leve ao congelador por seis horas.
Imagem Edicase Brasil
Geladinho de morango com chocolate crocante  Crédito: Anderson Nascimento | Shutterstock

GELADINHO DE MORANGO COM CHOCOLATE CROCANTE

Ingredientes:

  • 200g de chocolate meio amargo
  • 395g de leite condensado
  • 700ml de leite
  • 10g de suco em pó de morango
  • Saquinhos para geladinho

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o suco de morango e o leite e bata por dois minutos. Reserve. Em uma panela, derreta o chocolate em banho-maria, mexendo sempre. Em seguida, com a ajuda de uma colher, coloque a medida de dois dedos do chocolate derretido em um saquinho para geladinho e aperte para espalhar até quase o final da borda. Depois, com a ajuda de um funil, encha o saquinho com o líquido de morango, amarre e leve ao congelador por seis horas.

GELADINHO DE MARACUJÁ

Ingredientes:

  • 200ml de suco concentrado de maracujá sem açúcar
  • 200g de creme de leite
  • Polpa de 1 maracujá
  • 395g de leite condensado
  • 1 litro de leite
  • Saquinhos para geladinho

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a polpa do maracujá, e bata por dois minutos. Reserve. Abra os saquinhos para geladinho e distribua algumas sementes da polpa de maracujá. Com a ajuda de um funil, coloque o líquido nos saquinhos e amarre. Leve ao congelador por oito horas e está pronto para vender.

GELADINHO DE MENTA COM CHOCOLATE

Ingredientes:

  • 395g de leite condensado
  • 200g de creme de leite
  • 1 colher de sopa de liga neutra
  • 1 litro de leite
  • 1 colher de sopa de essência de menta
  • 400g de chocolate meio amargo
  • Saquinhos para geladinho

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite e a essência de menta e bata bem. Adicione a liga neutra e bata novamente para incorporar. Reserve. Em uma panela, derreta o chocolate em banho-maria, mexendo sempre. Em seguida, com a ajuda de uma colher, coloque a medida de dois dedos do chocolate derretido em um saquinho para geladinho e aperte para espalhar até quase o final da borda. Depois, com a ajuda de um funil, encha o saquinho com o líquido, amarre e leve ao congelador por oito horas.

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