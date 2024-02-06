Confira seis receitas de geladinho gourmet

Os geladinhos, também conhecidos como dindin ou chup-chup, é um gelato típico brasileiro. Prático e simples de fazer, eles podem ser comercializados por quem deseja adquirir uma renda extra. Isso porque, além de serem deliciosos, há sabores para agradar o paladar de todos os clientes. Por isso, separamos 6 receitas de geladinho gourmet para você preparar e vender. Confira!
GELADINHO COM BISCOITO
Ingredientes:
- 8 biscoitos de chocolate com recheio de baunilha
- 395g de leite condensado
- 250ml de leite
- 200g de creme de leite
- Saquinhos para geladinho
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os biscoitos e bata por mais 1 minuto para deixar os pedaços de biscoito. Em seguida, com a ajuda de um funil, encha os saquinhos de geladinho com a mistura e amarre-os. Leva ao congelador por oito horas e está pronto para vender.
GELADINHO DE QUEIJO COM GOIABADA
Ingredientes:
- 100g de queijo parmesão ralado
- 395g de leite condensado
- 100g de requeijão
- 280g de açúcar
- 1 litro de leite
- 200g de goiabada cremosa cortada em cubos
- Saquinhos para geladinho
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o queijo ralado e o leite condensado e bata por 3 minutos. Adicione o requeijão, o leite e o açúcar e bata novamente por mais três minutos. Coe a mistura em uma peneira e reserve somente a parte líquida. Nos saquinhos para geladinho, coloque um pedaço da goiabada e, com a ajuda de um funil, encha-os com o líquido e amarre. Leve ao congelador por oito horas e está pronto para vender.
GELADINHO DE AÇAÍ COM LEITE CONDENSADO
Ingredientes:
- 500ml de leite integral
- 300g de polpa de açaí
- 395g de leite condensado
- 1 colher de sopa de liga neutra
- 250g de creme de leite
- 160g de iogurte natural
- Leite condensado para decorar
- Saquinhos para geladinho
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Tampe e deixe descansar até a espuma assentar. Após, disponha o leite condensado nos saquinhos para geladinho e aperte para espalhar até quase a borda. Depois, com a ajuda de um funil, encha o saquinho com o líquido de açaí, amarre e leve ao congelador por seis horas.
GELADINHO DE MORANGO COM CHOCOLATE CROCANTE
Ingredientes:
- 200g de chocolate meio amargo
- 395g de leite condensado
- 700ml de leite
- 10g de suco em pó de morango
- Saquinhos para geladinho
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o suco de morango e o leite e bata por dois minutos. Reserve. Em uma panela, derreta o chocolate em banho-maria, mexendo sempre. Em seguida, com a ajuda de uma colher, coloque a medida de dois dedos do chocolate derretido em um saquinho para geladinho e aperte para espalhar até quase o final da borda. Depois, com a ajuda de um funil, encha o saquinho com o líquido de morango, amarre e leve ao congelador por seis horas.
GELADINHO DE MARACUJÁ
Ingredientes:
- 200ml de suco concentrado de maracujá sem açúcar
- 200g de creme de leite
- Polpa de 1 maracujá
- 395g de leite condensado
- 1 litro de leite
- Saquinhos para geladinho
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a polpa do maracujá, e bata por dois minutos. Reserve. Abra os saquinhos para geladinho e distribua algumas sementes da polpa de maracujá. Com a ajuda de um funil, coloque o líquido nos saquinhos e amarre. Leve ao congelador por oito horas e está pronto para vender.
GELADINHO DE MENTA COM CHOCOLATE
Ingredientes:
- 395g de leite condensado
- 200g de creme de leite
- 1 colher de sopa de liga neutra
- 1 litro de leite
- 1 colher de sopa de essência de menta
- 400g de chocolate meio amargo
- Saquinhos para geladinho
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite e a essência de menta e bata bem. Adicione a liga neutra e bata novamente para incorporar. Reserve. Em uma panela, derreta o chocolate em banho-maria, mexendo sempre. Em seguida, com a ajuda de uma colher, coloque a medida de dois dedos do chocolate derretido em um saquinho para geladinho e aperte para espalhar até quase o final da borda. Depois, com a ajuda de um funil, encha o saquinho com o líquido, amarre e leve ao congelador por oito horas.