Descubra como fazer uma deliciosa torta de tomate-cereja

Vai uma torta de tomate aí? Essa receita é uma ótima pedida para o lanche, e seu preparo é bastante simples. A base é feita com biscoito cream cracker misturado a manteiga ou margarina.
O tomatinho escolhido para deixá-la ainda mais saborosa e com um belo visual é o cereja, mas você pode testar variedades como o sweet grape, para um sabor mais adocicado, ou o holandês, caso encontre no mercado mais próximo.
Para finalizar, vale a pena salpicar algumas folhinhas de manjericão. Acompanhe abaixo o passo a passo da receita.
TORTA DE TOMATE
Ingredientes:
- 1 pacote de biscoito cream cracker
- ½ xícara de muçarela ralada
- 1 xicara de creme de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 1 colher (sopa) de orégano
- Sal a gosto
- 2 colheres (sopa) de cream cheese
- Pimenta a gosto
- 1 caixa de tomate-cereja
- 2 ovos
- 2 colheres (sopa) de queijo parmesão
Modo de preparo:
- Processe o biscoito cream cracker no liquidificador, formando uma farofinha.
- Misture essa farofinha com a margarina, e forme uma massinha.
- Disponha a massa em uma forma de fundo removível. Reserve.
- Em uma cumbuca, misture o cream cheese, o parmesão, a muçarela, o orégano, a pimenta, os ovos, o creme de leite e o sal.
- Coloque esse conteúdo sobre a massinha.
- Em seguida, corte os tomates-cerejas e disponha-os sobre o creme na superfície da torta. Leve para o forno preaquecido a 180º C, por 25 minutos.
- Decore com folhinhas de manjericão e sirva em seguida.
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Fonte: Isabela Alimentos
Tempo de preparo: 40 minutos
Fonte: Isabela Alimentos
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