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Prática

Descubra como fazer uma deliciosa torta de tomate-cereja

Receita é ideal para servir no lanche e leva menos de uma hora para ficar pronta. Você pode também usar tomatinho sweet grape ou holandês
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 07:00

Torta de tomate
Torta de tomate-cereja é uma dica para o lanche Crédito: Isabela/Divulgação
Vai uma torta de tomate aí? Essa receita é uma ótima pedida para o lanche, e seu preparo é bastante simples. A base é feita com biscoito cream cracker misturado a manteiga ou margarina. 
O tomatinho escolhido para deixá-la ainda mais saborosa e com um belo visual é o cereja, mas você pode testar variedades como o sweet grape, para um sabor mais adocicado, ou o holandês, caso encontre no mercado mais próximo.  
Para finalizar, vale a pena salpicar algumas folhinhas de manjericão. Acompanhe abaixo o passo a passo da receita. 

TORTA DE TOMATE

Ingredientes:

  • 1 pacote de biscoito cream cracker 
  • ½ xícara de muçarela ralada
  • 1 xicara de creme de leite
  • 2 colheres (sopa) de margarina
  • 1 colher (sopa) de orégano
  • Sal a gosto
  • 2 colheres (sopa) de cream cheese
  • Pimenta a gosto
  • 1 caixa de tomate-cereja
  • 2 ovos
  • 2 colheres (sopa) de queijo parmesão

Modo de preparo: 

  1. Processe o biscoito cream cracker no liquidificador, formando uma farofinha.
  2. Misture essa farofinha com a margarina, e forme uma massinha.
  3. Disponha a massa em uma forma de fundo removível. Reserve.
  4. Em uma cumbuca, misture o cream cheese, o parmesão, a muçarela, o orégano, a pimenta, os ovos, o creme de leite e o sal.
  5. Coloque esse conteúdo sobre a massinha.
  6. Em seguida, corte os tomates-cerejas e disponha-os sobre o creme na superfície da torta. Leve para o forno preaquecido a 180º C, por 25 minutos.
  7. Decore com folhinhas de manjericão e sirva em seguida.
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Fonte: Isabela Alimentos
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