Descubra como fazer uma deliciosa torta de tomate-cereja

Torta de tomate-cereja é uma dica para o lanche Crédito: Isabela/Divulgação

Vai uma torta de tomate aí? Essa receita é uma ótima pedida para o lanche, e seu preparo é bastante simples. A base é feita com biscoito cream cracker misturado a manteiga ou margarina.

O tomatinho escolhido para deixá-la ainda mais saborosa e com um belo visual é o cereja, mas você pode testar variedades como o sweet grape, para um sabor mais adocicado, ou o holandês, caso encontre no mercado mais próximo.

Para finalizar, vale a pena salpicar algumas folhinhas de manjericão. Acompanhe abaixo o passo a passo da receita.

TORTA DE TOMATE

Ingredientes:

1 pacote de biscoito cream cracker

½ xícara de muçarela ralada



1 xicara de creme de leite



2 colheres (sopa) de margarina



1 colher (sopa) de orégano



Sal a gosto



2 colheres (sopa) de cream cheese



Pimenta a gosto



1 caixa de tomate-cereja



2 ovos



2 colheres (sopa) de queijo parmesão

Modo de preparo:

Processe o biscoito cream cracker no liquidificador, formando uma farofinha. Misture essa farofinha com a margarina, e forme uma massinha.

Disponha a massa em uma forma de fundo removível. Reserve.

Em uma cumbuca, misture o cream cheese, o parmesão, a muçarela, o orégano, a pimenta, os ovos, o creme de leite e o sal. Coloque esse conteúdo sobre a massinha. Em seguida, corte os tomates-cerejas e disponha-os sobre o creme na superfície da torta. Leve para o forno preaquecido a 180º C, por 25 minutos.

Decore com folhinhas de manjericão e sirva em seguida.

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Fonte: Isabela Alimentos

