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Direto do forno

Receita de batata com fonduta de queijos é dica para o almoço

Ideal como acompanhamento, esse prato assado é irresistível e também pode ser o protagonista de uma refeição sem carnes
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Janeiro de 2024 às 07:00

Se você não dispensa uma boa receita com batatas, aqui vai uma sugestão imperdível: batata gratinada coberta com fonduta de queijos gorgonzola, gouda, parmesão e ementhal. 
Fonduta é uma invenção italiana, uma espécie de molho feito com queijos derretidos. Sua cremosidade e a combinação infalível de sabores garantem elogios.
Gostou dessa ideia de prato? Então, confira abaixo o passo a passo do preparo e capriche no almoço de fim de semana. 

BATATA GRATINADA COM FONDUTA DE QUEIJOS

Batatas com fonduta de queijo
Batatas são cobertas com molho à base de quatro tipos de queijo Crédito: Divino Fogão/Divulgação

Ingredientes: 

  • 300ml de creme de leite fresco
  • 10g de amido de milho
  • 50g de queijo gorgonzola
  • 100g de queijo gouda
  • 50g de queijo parmesão
  • 100g de queijo ementhal
  • 300g de batatas em cubos médios cozidos
  • 200g de shiitake
  • 100g de cogumelo paris fresco
  • Sal a gosto
  • 2g de tomilho em folhas

Modo de preparo: 

  1. Em uma assadeira, coloque os cubos de batata já cozidos, o shiitake cortado em quatro e os cogumelos cortados ao meio.
  2. Tempere com sal e tomilho e leve para assar a 180ºC por 15 minutos e escorra o excesso de líquidos.
  3. Para a fonduta, coloque o creme de leite na panela, os queijos ralados e o amido de milho. 
  4. Deixe em fogo baixo, sempre mexendo.
  5. Quando os queijos derreterem, utilize um mixer para emulsionar a mistura. 
  6. Em cima das batatas pré-assadas, coloque a fonduta pronta e leve para gratinar. 
  7. Quando a superfície estiver dourada, o prato estará pronto. Sirva em seguida.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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