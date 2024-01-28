Receita de batata com fonduta de queijos é dica para o almoço

Se você não dispensa uma boa receita com batatas, aqui vai uma sugestão imperdível: batata gratinada coberta com fonduta de queijos gorgonzola, gouda, parmesão e ementhal.
Fonduta é uma invenção italiana, uma espécie de molho feito com queijos derretidos. Sua cremosidade e a combinação infalível de sabores garantem elogios.
Gostou dessa ideia de prato? Então, confira abaixo o passo a passo do preparo e capriche no almoço de fim de semana.
BATATA GRATINADA COM FONDUTA DE QUEIJOS
Ingredientes:
- 300ml de creme de leite fresco
- 10g de amido de milho
- 50g de queijo gorgonzola
- 100g de queijo gouda
- 50g de queijo parmesão
- 100g de queijo ementhal
- 300g de batatas em cubos médios cozidos
- 200g de shiitake
- 100g de cogumelo paris fresco
- Sal a gosto
- 2g de tomilho em folhas
Modo de preparo:
- Em uma assadeira, coloque os cubos de batata já cozidos, o shiitake cortado em quatro e os cogumelos cortados ao meio.
- Tempere com sal e tomilho e leve para assar a 180ºC por 15 minutos e escorra o excesso de líquidos.
- Para a fonduta, coloque o creme de leite na panela, os queijos ralados e o amido de milho.
- Deixe em fogo baixo, sempre mexendo.
- Quando os queijos derreterem, utilize um mixer para emulsionar a mistura.
- Em cima das batatas pré-assadas, coloque a fonduta pronta e leve para gratinar.
- Quando a superfície estiver dourada, o prato estará pronto. Sirva em seguida.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.