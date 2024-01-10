Culinária

Se você estivesse na Xepa do BBB, o que faria de receita?

Chef Fernanda Ferreira ensina como diversificar preparo de pratos em meio à escassez de ingredientes. Rabada, arroz com moela e arroz doce com laranja são exemplos
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 15:52

Em meio ao confinamento no Big Brother Brasil, os participantes que se encontram na Xepa têm a oportunidade de exercitar não apenas sua paciência, mas também a criatividade culinária.
O ambiente restrito e os ingredientes limitados podem se transformar em uma verdadeira arena gastronômica, onde as mentes brilhantes dos competidores se unem para criar pratos saborosos e surpreendentes.
Para aqueles que imaginam como seria estar na Xepa do BBB, a pergunta que fica é: "O que você faria de receita?".
Para responder a essa pergunta, recorremos à chefe de cozinha Fernanda Ferreira, que compartilhou algumas receitas inovadoras e acessíveis para diversificar pratos com ingredientes clássicos da Xepa. Confira!

FEIJÃO COM RABADA

Ingredientes:

  • 4 xicaras de chá de feijão carioca
  • 500g de rabo bovino
  • 1 dose de cachaça
  • 2 cebolas
  • 8 dentes de alho
  • 2 tomates
  • 2 folhas de louro
  • Pimenta-do-reino e cominho a gosto
  • Sal a gosto
  • Óleo

Modo de preparar:

Deixe o feijão carioca de molho e reserve. Coloque em uma panela o rabo picado nas juntas, cubra com água e a dose de cachaça e deixe ferver. Em seguida, retire e escorra bem.
Em uma panela de pressão, refogue com óleo, uma cebola e cinco dentes de alho picadinho. Em seguida, acrescente os tomates picados grosseiramente, os temperos e o louro. Acrescente o rabo aferventado e escorrido, acerte o sal e complete com a água fervente.
Cozinhe na pressão por aproximadamente 45 minutos ou até a carne desgrudar do osso. Cozinhe o feijão, depois tempere com uma cebola, três dentes de alho e sal, cozinhe, mas deixe com bastante caldo. Depois de pronto, junte o feijão e a rabada. Deixe apurar.

ARROZ COM MOELA

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de arroz 
  • 300g de moela
  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 1 cebola
  • 2 dentes de alho
  • 1 cenoura
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
Arroz com moela sugerido pela chef Fernanda Ferreira Crédito: Combrasil/Divulgação
Arroz com moela sugerido pela chef Fernanda Ferreira Crédito: Combrasil/Divulgação

Modo de preparar:

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo, refogue a cebola, o alho e a moela, cubra com água e cozinhe por 20 minutos na pressão. Com a moela cozida, acrescente arroz, o açafrão, a cenoura, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe a panela, cozinhe por quatro minutos na pressão. Deixe a pressão sair e está pronto para servir.

ARROZ DOCE DE LARANJA

Ingredientes:

  • 1 xícara (chá) de arroz
  • 3 xícaras (chá) de leite em pó
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Casca de 1 laranja
  • Suco de 1 laranja
  • Canela em pau a gosto

Modo de preparar: 

Em uma panela, cozinhe em fogo médio o arroz com leite em pó, açúcar, a casca da laranja sem a parte branca e uma pitada de sal, cubra com água e vá mexendo até o arroz ficar quase cozido e o leite começar a engrossar.
Adicione o suco da laranja e a canela em pau. Continue mexendo para que o arroz absorva o suco e fique cremoso. Retire a casca de laranja e a canela em pau da panela, leve para a geladeira por duas horas para gelar. Coloque raspinhas de laranja por cima e está pronto para servir.

SORVETE DE BANANA COM GOIABADA

Ingredientes: 

  • 4 bananas
  • 3 fatias de goiabada
  • 4 colheres de sopa de água

Modo de preparar: 

Pique as bananas e leve para o congelador. Depois de congeladas, processe até ficar homogêneo. Em uma panela, coloque a goiabada picada e a água, deixe derreter até virar uma calda. 
Em um recipiente, coloque a banana processada e misture delicadamente a calda da goiabada para que fique em alguns pontos e esteja marmorizado. Leve por mais um tempo ao congelador e sirva em seguida. 
Fernanda Ferreira destaca que, na cozinha da Xepa, a palavra-chave é "inovação". "A escassez de ingredientes pode ser a inspiração para pratos verdadeiramente extraordinários. Na culinária, desafios como esses nos obrigam a pensar fora da caixa e experimentar novas combinações", afirma a chef. 
Com informações da assessoria de imprensa da Combrasil. 

