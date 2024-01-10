BBB 24: Wanessa tenta matar mosquito e Yasmin Brunet responde: 'Vegana'

Wanessa Camargo, que é vegana, tenta acertar mosquito no BBB 24 Crédito: Reprodução

Um vídeo que mostra uma tentativa de acertar um mosquito tem gerado piadas e memes nas redes sociais. Na casa do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo tentou matar um deles enquanto conversava com Yasmin Brunet. Então, a sister tratou de lembrar a cantora que ela é "vegana, vegana".

No veganismo, os adeptos têm preocupações com a exploração animal. "Mas com mosquito que está me picando eu não sou não", respondeu Wanessa.

*a wanessa tentando matar o mosquito*

yasmin: “não, vegana vegana”



KKKKKKKKKKKK to passando mal pic.twitter.com/TP9sRjFSSC — leticiaw. (@letspfcw) January 10, 2024

O momento caiu nas graças do público. "Avisa que quando é legítima defesa a natureza perdoa", brincou uma seguidora. "Não é nem a primeira semana e esse BBB já rendeu mais memes que a edição passada inteira", opinou outra.