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BBB 24: Wanessa tenta matar mosquito e Yasmin Brunet responde: 'Vegana'

Veja o momento que tem gerado memes nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 14:52

Wanessa Camargo, que é vegana, tenta acertar mosquito no BBB 24
Wanessa Camargo, que é vegana, tenta acertar mosquito no BBB 24 Crédito: Reprodução
Um vídeo que mostra uma tentativa de acertar um mosquito tem gerado piadas e memes nas redes sociais. Na casa do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo tentou matar um deles enquanto conversava com Yasmin Brunet. Então, a sister tratou de lembrar a cantora que ela é "vegana, vegana".
No veganismo, os adeptos têm preocupações com a exploração animal. "Mas com mosquito que está me picando eu não sou não", respondeu Wanessa.
O momento caiu nas graças do público. "Avisa que quando é legítima defesa a natureza perdoa", brincou uma seguidora. "Não é nem a primeira semana e esse BBB já rendeu mais memes que a edição passada inteira", opinou outra.
"Entendo a preocupação com os insetos, mas se até as plantas têm defesas contra herbívoros, por que nós não podemos nos defender de mosquitos?", postou outro internauta.

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