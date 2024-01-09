BBB 24: Yasmin Brunet chama Wanessa de mãe e momento viraliza

Após deixar a prova de resistência do BBB 24, Yasmin Brunet se desesperou ao se ver no espelho com o cabelo coberto de slime.
"Wanessa, mãe! Help! Nossa, Jesus, quem é essa?", brincou Yasmin. Wanessa teve que lembrar a colega de confinamento que elas têm apenas cinco anos de diferença de idade.
"Só cinco anos a menos que eu e me chama de mãe?", disparou a cantora. Yasmin deu risada. Wanessa tem 41 anos enquanto a filha de Luiza Brunet completará 36 em junho deste ano.
A prova do líder continua acontecendo após mais de 12 horas. Ainda restam cinco competidores na prova. O último a sair ganhará a liderança e um carro zero do patrocinador.