  BBB 24: Zilu viraliza ao dizer que viu Wanessa lavando louça pela primeira vez
BBB 24: Zilu viraliza ao dizer que viu Wanessa lavando louça pela primeira vez

Ex-mulher de Zezé Di Camargo repercutiu momento da filha na estreia do programa, na segunda (8)
Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 13:55

Zilu comemora após ver Wanessa lavar louça no BBB 24: 'Primeira vez'
Zilu comemora após ver Wanessa lavar louça no BBB 24: 'Primeira vez' Crédito: @zilucamargooficial no Instagram
A estreia do BBB 24 foi acompanhada de perto pelas famílias dos brothers e Wanessa Camargo já chegou surpreendendo a mãe, que brincou com uma situação da filha.
"Gente, é a primeira vez que vi minha filha Wanessa lavando louça! Quem aí se identifica?", escreveu Zilu junto com uma foto da cantora na cozinha do grupo Camarote.
A artista também protagonizou outro momento que repercutiu entre internautas. A modelo Yasmin Brunet a chamou de "mãe" após desistir da prova de resistência, e Wanessa rebateu.
"Só cinco anos a menos que eu e me chama de mãe?", disparou a cantora. Yasmin deu risada. Wanessa tem 41 anos enquanto a filha de Luiza Brunet completará 36 em junho deste ano.

Tópicos Relacionados

Wanessa Camargo zezé di camargo zilu camargo Bbb24
Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

