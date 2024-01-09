BBB 24: Zilu viraliza ao dizer que viu Wanessa lavando louça pela primeira vez

A estreia do BBB 24 foi acompanhada de perto pelas famílias dos brothers e Wanessa Camargo já chegou surpreendendo a mãe, que brincou com uma situação da filha.
"Gente, é a primeira vez que vi minha filha Wanessa lavando louça! Quem aí se identifica?", escreveu Zilu junto com uma foto da cantora na cozinha do grupo Camarote.
A artista também protagonizou outro momento que repercutiu entre internautas. A modelo Yasmin Brunet a chamou de "mãe" após desistir da prova de resistência, e Wanessa rebateu.
"Só cinco anos a menos que eu e me chama de mãe?", disparou a cantora. Yasmin deu risada. Wanessa tem 41 anos enquanto a filha de Luiza Brunet completará 36 em junho deste ano.