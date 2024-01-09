Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capixaba no BBB

De Gil do Vigor a Gio Ewbank, famosos vibram com entrada de Raqueli no BBB 24

Fernanda Paes Leme, Rachel Sheherazade, Ana Paula Renault e Gizelly Bicalho também postaram sobre a capixaba de Aracruz. Veja a repercussão
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 09:51

Gil do Vigor e Giovanna Ewbank vibraram com a entrada de Raqueli no BBB 24
Gil do Vigor e Giovanna Ewbank vibraram com a entrada de Raqueli no BBB 24 Crédito: João Miguel Jr/mar.2022/Globo/Instagram/@gioewbank
Os fãs capixabas de BBB tem mais um motivo para comemorar. Após votação do público e da casa na noite desta segunda-feira (8), Raqueli Cardozo, de Aracruz entrou para o seleto grupo de 26 participantes da casa mais vigiada do Brasil. A comoção e torcida pela representante do ES também se estenderam a diversos famosos nas redes sociais.
Fã de Gil do Vigor, Raqueli - ainda - nem imagina que o ex-BBB já vibrou com sua entrada no BBB 24. “Raqueleee issooo”, escreveu Gil. Inclusive a capixaba revelou ao Gshow que costumava mandar diversas mensagens para o pernambucano. “Eu o chamo de amigo, gente! Meu sonho é conhecê-lo, ele é uma pessoa maravilhosa demais, que emana coisas boas. E eu falo sozinha com um monte de gente”, disse a moradora de Aracruz.
Um internauta também pediu, na noite desta segunda-feira (8) que Gil revelasse as mensagens enviadas por Raqueli no direct do Instagram. “Gil, mostra as mensagens que a Raquele mandava para você”, escreveu um perfil. Em resposta, o ex-BBB preferiu não expor as falas da capixaba e disse que vai guardar no coração.
“Infelizmente não. Ela foi uma fofinha, mas eu prefiro deixar a mensagem dela guardadinha no coração e também pelo fato da internet sempre ficar julgando. Como estou calmo e quero só alegria este ano, prefiro deixar baixo”, respondeu Gil.
Além de Gil do Vigor, outros famosos também demonstraram torcida por Raqueli nas redes sociais, como a ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho, Giovanna Ewbank, Fernanda Paes Leme, Rachel Sheherazade, Ana Paula Renault e Mateus Carrilho.

CONFIRA ABAIXO

  • GIL DO VIGOR
  • GIZELLY BICALHO
  • GIOVANNA EWBANK
  • FÊ PAES LEME
  • MATEUS CARRILHO
  • RACHEL SHEHERAZADE
  • ANA PAULA RENAULT

Veja Também

Capixaba Raqueli Cardozo é escolhida pela casa e entra no BBB 24

BBB 24: “Não vai ser planta”, diz noivo da capixaba Raqueli

BBB 24: capixaba Raqueli é doceira e fã de Jojo Todynho; conheça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz BBB Capixaba Famosos Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES
Imagem de destaque
Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026
Imagem de destaque
João Fonseca faz jogo duro, mas perde para número 3 do mundo em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados