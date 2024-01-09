De Gil do Vigor a Gio Ewbank, famosos vibram com entrada de Raqueli no BBB 24

Os fãs capixabas de BBB tem mais um motivo para comemorar. Após votação do público e da casa na noite desta segunda-feira (8), Raqueli Cardozo, de Aracruz entrou para o seleto grupo de 26 participantes da casa mais vigiada do Brasil. A comoção e torcida pela representante do ES também se estenderam a diversos famosos nas redes sociais.
Fã de Gil do Vigor, Raqueli - ainda - nem imagina que o ex-BBB já vibrou com sua entrada no BBB 24. “Raqueleee issooo”, escreveu Gil. Inclusive a capixaba revelou ao Gshow que costumava mandar diversas mensagens para o pernambucano. “Eu o chamo de amigo, gente! Meu sonho é conhecê-lo, ele é uma pessoa maravilhosa demais, que emana coisas boas. E eu falo sozinha com um monte de gente”, disse a moradora de Aracruz.
Um internauta também pediu, na noite desta segunda-feira (8) que Gil revelasse as mensagens enviadas por Raqueli no direct do Instagram. “Gil, mostra as mensagens que a Raquele mandava para você”, escreveu um perfil. Em resposta, o ex-BBB preferiu não expor as falas da capixaba e disse que vai guardar no coração.
“Infelizmente não. Ela foi uma fofinha, mas eu prefiro deixar a mensagem dela guardadinha no coração e também pelo fato da internet sempre ficar julgando. Como estou calmo e quero só alegria este ano, prefiro deixar baixo”, respondeu Gil.
Além de Gil do Vigor, outros famosos também demonstraram torcida por Raqueli nas redes sociais, como a ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho, Giovanna Ewbank, Fernanda Paes Leme, Rachel Sheherazade, Ana Paula Renault e Mateus Carrilho.
CONFIRA ABAIXO
- GIL DO VIGOR
- GIZELLY BICALHO
- GIOVANNA EWBANK
- FÊ PAES LEME
- MATEUS CARRILHO
- RACHEL SHEHERAZADE
- ANA PAULA RENAULT