De Gil do Vigor a Gio Ewbank, famosos vibram com entrada de Raqueli no BBB 24

Gil do Vigor e Giovanna Ewbank vibraram com a entrada de Raqueli no BBB 24 Crédito: João Miguel Jr/mar.2022/Globo/Instagram/@gioewbank

Fã de Gil do Vigor, Raqueli - ainda - nem imagina que o ex-BBB já vibrou com sua entrada no BBB 24. “Raqueleee issooo”, escreveu Gil. Inclusive a capixaba revelou ao Gshow que costumava mandar diversas mensagens para o pernambucano. “Eu o chamo de amigo, gente! Meu sonho é conhecê-lo, ele é uma pessoa maravilhosa demais, que emana coisas boas. E eu falo sozinha com um monte de gente”, disse a moradora de Aracruz.

Um internauta também pediu, na noite desta segunda-feira (8) que Gil revelasse as mensagens enviadas por Raqueli no direct do Instagram. “Gil, mostra as mensagens que a Raquele mandava para você”, escreveu um perfil. Em resposta, o ex-BBB preferiu não expor as falas da capixaba e disse que vai guardar no coração.

“Infelizmente não. Ela foi uma fofinha, mas eu prefiro deixar a mensagem dela guardadinha no coração e também pelo fato da internet sempre ficar julgando. Como estou calmo e quero só alegria este ano, prefiro deixar baixo”, respondeu Gil.

Infelizmente não. Ela foi uma fofinha mas eu prefiro deixar a msg dela guardadinha no coração e também pelo fato da internet sempre ficar julgando. Como estou calmo e quero só alegria este ano, prefiro deixar baixo. https://t.co/mDWPh8adZ8 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 8, 2024

Além de Gil do Vigor, outros famosos também demonstraram torcida por Raqueli nas redes sociais, como a ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho, Giovanna Ewbank, Fernanda Paes Leme, Rachel Sheherazade, Ana Paula Renault e Mateus Carrilho.

CONFIRA ABAIXO

GIL DO VIGOR

Raqueleeeeeeeeee issooooo #BBB24 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 9, 2024

GIZELLY BICALHO

Raqueli já conquistou todo mundo da casa… vai entrar! #bbb24 carismática — Gizelly Bicalho? (@gizellybicalho) January 9, 2024

GIOVANNA EWBANK

FÊ PAES LEME

Quem não escolher a Raquele é louco — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) January 9, 2024

MATEUS CARRILHO

Eu sou team Raquele #BBB24 — Mateus Carrilho (@mateuscarrilho) January 9, 2024

RACHEL SHEHERAZADE

Ahhh! Acertei na Raquele!!! — Rachel Sheherazade ??‍♀️ (@RachelSherazade) January 9, 2024

ANA PAULA RENAULT