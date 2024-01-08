BBB 24: “Não vai ser planta”, diz noivo da capixaba Raqueli

Carlos Eduardo e Raqueli Cardozo Crédito: Arquivo pessoal

Em conversa com HZ, o noivo de Raqueli, Carlos Eduardo, garantiu que sua amada pode protagonizar bons enredos no programa caso entre. “Acho que ela vai ser muito amiga. Tem facilidade para criar amizade, mas é muito autêntica. Ela expressa sempre que está bem e também quando não está. Acredito que não vai ser ‘planta’. A Raqueli é do tipo que fala na hora o que quer e não passa pano”, pontuou.

O casal Carlos Eduardo e Raqueli Cardozo Crédito: Arquivo pessoal

Ainda segundo Carlos, Raqueli merece compor o time do BBB 24 por representar o povo. “Ela é do interior do nosso Estado, vai trazer os nossos costumes. Além disso, a Raqueli representa os brasileiros em geral, é estudante e trabalhadora autônoma. Muita gente vai se identificar porque ela representa todos que estão na luta diária”, completou.

Durante o Fantástico foram anunciados 13 participantes ao vivo - 6 mulheres e 7 homens. Desse grupo, o público escolhe duas pessoas que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil. O resultado será divulgado no programa de estreia, nesta segunda-feira (8).

Fazendo mutirão de votos nas redes sociais, Carlos Eduardo está confiante na escolha do público, mas também torce pela escolha da casa. Para ele, a seleção de Raqueli nesta fase já é uma vitória. “Ela nem ia se inscrever, mas eu insisti. Até disse que se ela não se inscrevesse, eu iria me inscrever (risos)”, contou.

Raqueli Cardozo, de Aracruz, pode entrar no BBB 24 Crédito: Nathália Gomes/gshow

Sobre a possível participação de Raqueli no BBB 24, o noivo da capixaba revelou que ela não tem o costume de consumir bebida alcoólica. Apesar disso, Carlos disse que pode se surpreender nas festas. “Até então ela não tem o costume de beber bebida alcoólica, mas não sei como vai ser lá. Já adianto que ela é muito animada, dança demais", disse.

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