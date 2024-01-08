BBB 24: “Não vai ser planta”, diz noivo da capixaba Raqueli

O anúncio da capixaba Raqueli Cardozo, neste domingo (7), no BBB 24 pegou muita gente de surpresa. A estudante de Engenharia Mecânica, que também atua como doceira em Aracruz, pode integrar o elenco do reality show nesta segunda-feira (8). Disputando uma vaga no programa, ela já tem torcida garantida da família e dos amigos.
Em conversa com HZ, o noivo de Raqueli, Carlos Eduardo, garantiu que sua amada pode protagonizar bons enredos no programa caso entre. “Acho que ela vai ser muito amiga. Tem facilidade para criar amizade, mas é muito autêntica. Ela expressa sempre que está bem e também quando não está. Acredito que não vai ser ‘planta’. A Raqueli é do tipo que fala na hora o que quer e não passa pano”, pontuou.
Ainda segundo Carlos, Raqueli merece compor o time do BBB 24 por representar o povo. “Ela é do interior do nosso Estado, vai trazer os nossos costumes. Além disso, a Raqueli representa os brasileiros em geral, é estudante e trabalhadora autônoma. Muita gente vai se identificar porque ela representa todos que estão na luta diária”, completou.
Durante o Fantástico foram anunciados 13 participantes ao vivo - 6 mulheres e 7 homens. Desse grupo, o público escolhe duas pessoas que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil. O resultado será divulgado no programa de estreia, nesta segunda-feira (8).
Fazendo mutirão de votos nas redes sociais, Carlos Eduardo está confiante na escolha do público, mas também torce pela escolha da casa. Para ele, a seleção de Raqueli nesta fase já é uma vitória. “Ela nem ia se inscrever, mas eu insisti. Até disse que se ela não se inscrevesse, eu iria me inscrever (risos)”, contou.
Sobre a possível participação de Raqueli no BBB 24, o noivo da capixaba revelou que ela não tem o costume de consumir bebida alcoólica. Apesar disso, Carlos disse que pode se surpreender nas festas. “Até então ela não tem o costume de beber bebida alcoólica, mas não sei como vai ser lá. Já adianto que ela é muito animada, dança demais", disse.
CONHEÇA RAQUELI
- A estudante de Engenharia Mecânica é fã de Jojo Todynho e Gil do Vigor
- Namora há sete anos e está noiva
- Tem um delivery de açaí e doces com o noivo
- É fã de Terra e Paixão e adora o ator Cauã Reymond
- Essa é a quarta vez que tenta entrar no reality show
- Nasceu em Conceição da Barra, mas foi ainda pequena para Aracruz
- Começou a trabalhar com apenas 13 anos, fazendo unha
- Tem o sonho de viajar o mundo
- Se diz carismática, alto-astral e “do povo”