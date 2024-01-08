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Doceira de Aracruz

BBB 24: “Não vai ser planta”, diz noivo da capixaba Raqueli

Em conversa com HZ, Carlos Eduardo contou o que espera de sua noiva caso entre no reality show. Raqueli Cardozo concorre a uma vaga no BBB 24
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 11:56

Carlos Eduardo e Raqueli Cardozo
Carlos Eduardo e Raqueli Cardozo Crédito: Arquivo pessoal
O anúncio da capixaba Raqueli Cardozo, neste domingo (7), no BBB 24 pegou muita gente de surpresa. A estudante de Engenharia Mecânica, que também atua como doceira em Aracruz, pode integrar o elenco do reality show nesta segunda-feira (8). Disputando uma vaga no programa, ela já tem torcida garantida da família e dos amigos.
Em conversa com HZ, o noivo de Raqueli, Carlos Eduardo, garantiu que sua amada pode protagonizar bons enredos no programa caso entre. “Acho que ela vai ser muito amiga. Tem facilidade para criar amizade, mas é muito autêntica. Ela expressa sempre que está bem e também quando não está. Acredito que não vai ser ‘planta’. A Raqueli é do tipo que fala na hora o que quer e não passa pano”, pontuou.
Carlos Eduardo e Raqueli Cardozo
O casal Carlos Eduardo e Raqueli Cardozo Crédito: Arquivo pessoal
Ainda segundo Carlos, Raqueli merece compor o time do BBB 24 por representar o povo. “Ela é do interior do nosso Estado, vai trazer os nossos costumes. Além disso, a Raqueli representa os brasileiros em geral, é estudante e trabalhadora autônoma. Muita gente vai se identificar porque ela representa todos que estão na luta diária”, completou.
Durante o Fantástico foram anunciados 13 participantes ao vivo - 6 mulheres e 7 homens. Desse grupo, o público escolhe duas pessoas que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil. O resultado será divulgado no programa de estreia, nesta segunda-feira (8).
Fazendo mutirão de votos nas redes sociais, Carlos Eduardo está confiante na escolha do público, mas também torce pela escolha da casa. Para ele, a seleção de Raqueli nesta fase já é uma vitória. “Ela nem ia se inscrever, mas eu insisti. Até disse que se ela não se inscrevesse, eu iria me inscrever (risos)”, contou.
Raqueli Cardozo, de Aracruz, pode entrar no BBB 24
Raqueli Cardozo, de Aracruz, pode entrar no BBB 24 Crédito: Nathália Gomes/gshow
Sobre a possível participação de Raqueli no BBB 24, o noivo da capixaba revelou que ela não tem o costume de consumir bebida alcoólica. Apesar disso, Carlos disse que pode se surpreender nas festas. “Até então ela não tem o costume de beber bebida alcoólica, mas não sei como vai ser lá. Já adianto que ela é muito animada, dança demais", disse.

CONHEÇA RAQUELI

  • A estudante de Engenharia Mecânica é fã de Jojo Todynho e Gil do Vigor
  • Namora há sete anos e está noiva
  • Tem um delivery de açaí e doces com o noivo
  • É fã de Terra e Paixão e adora o ator Cauã Reymond
  • Essa é a quarta vez que tenta entrar no reality show
  • Nasceu em Conceição da Barra, mas foi ainda pequena para Aracruz
  • Começou a trabalhar com apenas 13 anos, fazendo unha
  • Tem o sonho de viajar o mundo
  • Se diz carismática, alto-astral e “do povo”

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