Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality

BBB 24 começa nesta segunda (8) com "Na Mira do Líder"; veja novidades

Na dinâmica "Na Mira do Líder", que deve ocorrer ao vivo sempre às sextas-feiras, o líder da semana revela quem são seus alvos no jogo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 11:11

Casa do BBB 24 / Big Brother Brasil
A nova decoração da casa do BBB 24 Crédito: Manoella Mello/Globo
Apresentado por Tadeu Schmidt, o BBB 24 começa nesta segunda-feira (8), com 26 participantes e algumas novidades. Por exemplo, Na Mira do Líder, que deve ocorrer ao vivo às sextas-feiras. Nela, o líder da semana revela para a casa quem são seus alvos no jogo. No domingo, durante a formação do paredão, o participante deve escolher entre os citados quem vai encarar o voto popular.
Em contrapartida, o líder ganha um novo poder. Com o Perseguidor do Líder, o grande vencedor da semana poderá descobrir qual foi o participante que mais tentou colocá-lo no paredão. Com emojis, o público poderá fazer um balanço de cada liderança e enviar feedbacks ao líder.
O Poder Curinga também sofreu alterações. Na edição anterior, quem acumulava mais estalecas ganhava o poder. Desta vez, o elenco participará de dinâmicas que podem tirar ou dar estalecas. Ou seja, quem tem menos estalecas pode vencer a prova e adquirir o poder e vice-versa - assim, não terá como prever quem recebe o privilégio.

Estalecas

Com a quantidade de estalecas que acumularam, os participantes entram no confessionário, mas o valor muda de forma imprevisível. Eles participarão de um jogo de sorte que ou acrescentará, ou retirará estalecas deles. Depois decidirão se disputam ou não o leilão do Poder Curinga. Quem der o maior lance ganha a dinâmica.
Raqueli Cardozo, de Aracruz, pode entrar no BBB 24
A capixaba Raqueli Cardozo, de Aracruz, pode entrar no BBB 24 Crédito: Nathália Gomes/gshow
O Poder do Anjo também sofreu alterações. Nas edições passadas, os participantes que ganhavam a prova se tornavam o Anjo da Semana ou ficavam autoimunes, ou imunizavam alguém do paredão. Agora, eles ficarão imunes e também imunizarão outra pessoa. 

Veja Também

Zilu Camargo diz que torcida de Graciele por Wanessa no BBB 24 é ‘hipocrisia’; veja

BBB 24: capixaba Raqueli é doceira e fã de Jojo Todynho; conheça

BBB 24: capixaba de Aracruz, Raqueli Cardozo disputa vaga no reality

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB globo Reality show tv globo Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados