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Zilu Camargo diz que torcida de Graciele por Wanessa no BBB 24 é ‘hipocrisia’; veja

‘Deveria ficar de boca fechada’, comentou a mãe da cantora nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 09:12

Zilu Camargo e Graciele Lacerda
Zilu Camargo e Graciele Lacerda Crédito: Reprodução redes sociais
A declaração de torcida de Graciele Lacerda por Wanessa no Big Brother Brasil 24 voltou a repercutir. Após Zezé di Camargo negar rivalidade entre as duas, Zilu Camaro criticou a declaração da influenciadora.
Zilu é mãe de Wanessa e ex-mulher de Zezé, que hoje é noivo Graciele. A página Os Famosos no Brasil publicou um post no Instagram sobre a torcida de Graciele e, nos comentários, Zilu disse que o apoio de Lacerda é uma hipocrisia. Ela escreveu:
“Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada”. O Estadão entrou em contato com Graciele para um pronunciamento, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.
Nesta sexta-feira, 5, Graciele compartilhou um recado para Wanessa quando ela foi anunciada no reality: “Estamos com você”. A torcida surpreendeu os seguidores da influenciadora porque a família estava estremecida após os desentendimentos que vieram a público e nem mesmo as festas de fim de ano as duas passaram juntas.
Story de Graciele Lacerda
Story de Graciele Lacerda Crédito: Instagram/ @gracielelacerdaoficial
Na noite deste sábado, 6, foi a vez de Zezé di Camargo falar sobre o caso. O artista comentou em uma publicação da jornalista Fábia Oliveira, no Instagram, o seguinte texto:
“Você sabe que não existe briga de Wanessa com a Gra, aliás, de nenhuma de minhas filhas. O que existe é uma acusação feita da menina que vive com meu filho, acusação essa que está sendo apurada pela Justiça. Wanessa e Graciele estão juntas no mesmo processo, pra descobrir quem fez aqueles comentários”.

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