Zilu Camargo diz que torcida de Graciele por Wanessa no BBB 24 é ‘hipocrisia’; veja

Zilu Camargo e Graciele Lacerda Crédito: Reprodução redes sociais

Zilu é mãe de Wanessa e ex-mulher de Zezé, que hoje é noivo Graciele. A página Os Famosos no Brasil publicou um post no Instagram sobre a torcida de Graciele e, nos comentários, Zilu disse que o apoio de Lacerda é uma hipocrisia. Ela escreveu:

Mãe de Wanessa Camargo, Zilu serve entretenimento e comenta sobre Graciele Lacerda, atual de Zezé, ter postado que está na torcida por Wanessa no #BBB24:



“Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca… pic.twitter.com/XMcM16Ozyb — BCharts (@bchartsnet) January 7, 2024

“Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada”. O Estadão entrou em contato com Graciele para um pronunciamento, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Nesta sexta-feira, 5, Graciele compartilhou um recado para Wanessa quando ela foi anunciada no reality: “Estamos com você”. A torcida surpreendeu os seguidores da influenciadora porque a família estava estremecida após os desentendimentos que vieram a público e nem mesmo as festas de fim de ano as duas passaram juntas.

Story de Graciele Lacerda Crédito: Instagram/ @gracielelacerdaoficial