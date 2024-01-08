Do ES

BBB 24: capixaba de Aracruz, Raqueli Cardozo disputa vaga no reality

Representante do ES foi anunciada no Fantástico, na noite deste domingo (7). Raqueli é estudante de engenharia mecânica e tem um delivery de doces e açaí
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 21:54

Raqueli, de Aracruz, pode entrar no BBB 24 Crédito: Divulgação
Tem capixaba com um pé no Big Brother Brasil 24A doceira Raqueli Cardozo, moradora de Aracruz e de 22 anos, foi anunciada no Fantástico, na noite deste domingo (7), e pode integrar o elenco que vai em busca do prêmio milionário. Com o dinheiro, ela quer viajar e comprar uma casa.
Estudante de Engenharia Mecânica, Raqueli virou doceira quando precisou ajudar em casa, com o pai internado e doente. Hoje ela faz doces e açaí, em um delivery com o noivo. Esta é a quarta vez que a capixaba se inscreve no Big Brother Brasil.
Durante o Fantástico foram anunciados 13 participantes ao vivo - 6 mulheres e 7 homens. Desse grupo, o público escolhe duas pessoas que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil. O resultado será divulgado no programa de estreia, na segunda-feira (8).
O último capixaba no reality foi Lucas Bissoli, no BBB 22.

E não para por aí. Os 12 candidatos restantes ainda terão uma segunda chance. Ainda na segunda-feira, os 18 brothers, anunciados na sexta-feira e já confinados na casa, vão escolher mais 6 participantes para colocar dentro da casa.

Veja Também

BBB 24: Mansão na praia de Vanessa Lopes tem piscinas, academia e vista para o mar; veja

BBB 24: Graciele Lacerda comenta entrada de Wanessa no reality após polêmicas familiares

Wanessa Camargo, do BBB 24, já foi casada com Marcus Buaiz e não sabe cozinhar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Famosos Bbb24
