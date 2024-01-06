BBB 25: relembre os capixabas que já participaram do reality show

Wesley Schunk, Gizelly Bicalho e André Martinelli participaram do BBB Crédito: Reprodução/Instagram

Os participantes do BBB 25 começam a ser anunciados nesta quinta-feira (9). Entre Camarotes e Pipocas, uma dúvida ainda está no ar: será que tem capixaba no elenco? Enquanto essa resposta não sai, HZ preparou uma lista com todos os representantes do Espírito Santo que já passaram pela casa mais vigiada do Brasil.

Na edição do último ano, o Espírito Santo esteve representado pela participante Raquele Cardozo (BBB 24). Ao todo, nove pessoas do estado passaram pelo BBB. A título de curiosidade, o primeiro “sortudo” que garantiu uma vaga no reality show foi somente na 11º edição.

Veja a lista com todos os nomes mais abaixo. Além deles, um capixaba também já participou da casa de vidro.

BBB 11 - Wesley Schunk Cunha

Demorou para o primeiro capixaba pisar na casa mais vigiada do Brasil. Foi só na 11ª edição do reality, em 2011, que o médico Wesley Schunk Cunha, natural de Vila Velha, na Grande Vitória chegou "pocando" no BBB.

E foi por muito pouco que não tivemos um milionário logo de cara. Chegando ao segundo lugar, foi o capixaba que foi mais longe no programa.

Um dos protagonistas da edição, Wesley entrou na casa no 21º dia do programa e fez parte de um dos triângulos amorosos mais lembrados de todas as edições do reality, com Maria Melilo (vencedora da edição) e Luiz Maurício Bento Joaquim, o Mau Mau.

Wesley Schunk, no 'BBB11' Crédito: Divulgação/TV Globo

BBB 13 - André Martinelli

De Vitória para o BBB 13, o empresário e modelo capixaba André Martinelli foi um dos galãs da edição, ou melhor, o "príncipe", como par romântico Fernanda Keulla gostava de chamá-lo.

André foi o 12º eliminado, mas o tempo que ficou na casa foi o suficiente para que ele formasse com Fernanda Keulla um dos casais mais lembrados da história do BBB. Eles, aliás, não perderam tempo, e protagonizaram o primeiro beijo da edição. Mesmo fora da casa, o relacionamento da casa durou por algum tempo, mas chegou ao fim.

O ex-BBB capixaba André Martinell Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli

BBB 17 - Gêmeos Antônio e Manoel

Os gêmeos Antônio e Manoel entraram na casa disputando apena uma das vagas, que foi conquistada por Manoel. Além deles, as gêmeas Mayla e Emilly (que acabou como a vencedora da edição) também disputavam uma vaga entre si.

Naturais de Vila Velha, na Grande Vitória, os gêmeos eram promotores de evento. Enquanto Antônio ficou apenas uma semana na casa, Manoel foi o quarto eliminado. Mas foi tempo suficiente para viver um romance rápido com a vice-campeã da edição, Vivian Amorim.

Antônio e Manoel Rafaski Crédito: Arquivo pessoal

BBB 20 - Gizelly Bicalho e Daniel Caon

Gizelly fez jus ao apelido e ao emoji que escolheu para representá-la nas redes sociais enquanto esteve na casa: Gigi Furacão. Natural de Iúna, no Sul do Espírito Santo, cresceu em Piaçu, distrito de Muniz Freire, também no Sul do estado. Antes de entrara na casa, atuava como advogada em Vitória.

No BBB formou uma dupla inseparável com Marcela, e, posteriormente, um trio com Ivy. Foi uma das fundadoras do grupão autodenominado "comunidade hippie" e rivalizou durante toda a temporada com o grupo de Felipe Prior, apesar de ter admitido um "crush" no brother. Foi a 14ª eliminada do programa.

A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Já o cantor e compositor Daniel Caon bateu na trave, mas ficou de fora da disputa por R$ 1,5 milhão.

Natural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, participou da casa de vidro, mas Daniel Lenhardt levou a melhor e foi escolhido para o público para entrar no BBB, deixando Caon de fora.

Daniel Caon Crédito: Breno Alexandre

BBB 21 - Arthur Picoli e Bil Araújo

No BBB 21, os capixabas, finalmente, foram exaltados: dois participantes em uma só edição.

Natural de Cachoeiro Itapemirim, o instrutor de crossfit é tão apaixonado pela terra natal que ficou conhecido na casa como Arthur Picoli de Conduru, distrito onde vivia com a família.

Uma "samambaia sarradora", Arthur foi o rei dos monstros no programa. Competitivo, protagonizou muitas tretas, mas também divertiu público, que caiu nas graças e no carisma do brother.

Com a atriz Carla Diaz, formou o casal mais lembrado da edição, mas foi a amizade com Gil do Vigor que arrancou gargalhadas do público. Foi o 14º eliminado da temporada.

Arthur Picoli Crédito: Instagram/@arthurpicoli

Quem também representou os capixabas (e os crossfiteiros) foi o modelo e Arcrebiano, o Bil Araújo.

Na casa, o capixaba se envolveu com uma das participantes mais lembradas e mais polêmicas da história do reality: a cantora Karol Conká. A passagem do brother pela casa foi bem rápida, sendo o segundo eliminado da edição.

Bill Araújo Crédito: LEO_GURGEL

BBB 22 - Lucas Bissoli

Lucas Bissoli, mais conhecido como o "barão da piscadinha" foi o representante capixaba no BBB 22. De Vila Velha, na Grande Vitória, Lucas era engenheiro e estudante de medicina antes de entrar na casa.

Na edição, engatou um relacionamento com a Eslovênia. O namoro dos dois deu tão certo que continuou depois que o programa acabou. Bissoli também recebeu outro apelido dado pelo público nas redes sociais: "sungas", já que passou a edição praticamente inteira usando apenas sugas de banho. Foi o 10º eliminado.

Lucas Bissoli encara o desafio "027 Perguntas" Crédito: Reprodução/Yago Araújo

BBB 24 - Raquele

A doceira Raquele Cardozo, de Aracruz, Norte do Espírito Santo, foi a representante do nosso Estado no Big Brother Brasil 24. Sua participação foi marcada por muitos como "planta", mas a capixaba chegou a conquistar uma liderança. Na ocasião, ela colocou a sister Deniziane no paredão.

Outro ponto marcante de Raquele foi seu "vozerão", que encantou os moradores da casa mais vigiada do Brasil. A moradora de Aracruz estava no paredão com Beatriz e Alane e foi eliminada com 87,14% dos votos do público.

A capixaba Raquele Cardozo, ex-participante do BBB 24 Crédito: Fernando Madeira