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BBB 24

BBB 24 terá pré-indicação do líder e monstro mais cruel; veja as novas dinâmicas

Anjo será autoimune e líder pré-indicará três pessoas na sexta-feira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 17:03

Tadeu Schmidt segue apresentando o
Tadeu Schmidt segue apresentando o "Big Brother Brasil" Crédito: Rede Globo
Em bate-papo com a imprensa nesta quinta-feira (4), Tadeu Schmidt adiantou algumas das novidades que vão rolar no BBB 24.
Em uma nova dinâmica chamada "Na mira do líder", três participantes serão pré-selecionados pelo líder na sexta-feira. No domingo, dia de formação de paredão, o líder indicará um dos três definitivamente para disputar os votos do público.
O "Na mira do líder", no entanto, ainda não entrará em vigor na estreia do reality. Apenas após algumas semanas é que a dinâmica vai valer.

ANJO AUTOIMUNE E MONSTRO MAIS CRUEL

Na nova temporada do reality, o anjo estará mais poderoso do que nunca: será autoimune e ainda dará imunidade a mais alguém. Essa novidade já estará valendo desde o início do programa.
E como a prova do anjo só acontece aos sábados, poderá ocorrer de o anjo estar "Na mira do líder" e conseguir ganhar a prova, se salvando do paredão.
Já a dinâmica do monstro continua valendo e, segundo a direção, este ano os castigos serão mais pesados e longos.
O monstro poderá ser ainda mais castigado pelo líder, que terá acesso à "central do líder", uma mesa de controle em que pode acelerar os castigos.
Outra novidade é a enquete do líder. No site oficial do reality, o público poderá dar feedbacks sobre a liderança da semana por meio de emojis.
Nesta edição, o Poder do Curinga vai depender de um pouco de sorte do participante. Quando for tentar arrematar o poder, o participante poderá perder estalecas no lugar de ter uma arma nas mãos durante a votação. Ou seja: quem tem mais estalecas pode simplesmente não levar o poder.

26 PARTICIPANTES

O BBB 24 vai estrear com 26 participantes. Na sexta (5), o chamado "Big Day", serão anunciados os primeiros 18, entre pipocas e camarotes.
No domingo (7), será aberta uma votação durante o Fantástico para a escolha de mais dois participantes dentre 14, sendo sete homens e sete mulheres.
No dia da estreia, mais três homens e três mulheres serão escolhidos ao vivo pelo público.

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