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BBB 24

Sertanejo Matheus Gabriel nega participação no BBB 24; veja vídeo

Cantor compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (4)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 15:19

Sertanejo Matheus Gabriel nega participação no BBB 24
Sertanejo Matheus Gabriel nega participação no BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram/@matheusgabriel
O sertanejo Matheus Gabriel compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (4) negando que esteja entre os participantes do BBB 24 (Globo). O reality está previsto para começar na próxima segunda-feira (8).
Segundo Matheus, seu sumiço das redes sociais aconteceu porque ele perdeu o celular. Ele contou que começou a acompanhar os boatos nesta quinta, e chegou a receber mensagens de amigos sobre o suposto confinamento.
Matheus contou que deixou o celular cair em um rio no último dia 29 de dezembro, quando andava de jet ski com os amigos. "Ontem que fui ter acesso ao meu WhatsApp. Se você mandou mensagem e não chegou, não é porque estou confinando, mas porque estava sem celular".
Os nomes dos participantes do BBB 24 serão divulgados na sexta-feira (4).

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