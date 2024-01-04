Jojo Todynho substitui Paulo Vieira e vai ter quadro no BBB 24

Jojo Todynho está no BBB 24. Campeã de A Fazenda 12, da Record, a cantora foi chamada pela direção do Globo para fazer parte do time de apresentadores da atração. A reportagem apurou que o quadro ainda não tem um nome definido, às vésperas da estreia da atração, na próxima segunda-feira (8). Ele deverá seguir o modelo do "Big Terapia", apresentado por Paulo Vieira na edição passada.

Jojo Todynho substitui Paulo Vieira no BBB 24, que estreia nesta segunda-feira (8) Crédito: Reprodução/Instagram

Jojo, que participou do Central da Copa no ano passado na emissora, irá avaliar os acontecimentos da casa com opiniões diretas e sem nenhuma intervenção (a princípio) da direção do programa. A ideia é que os comentários sejam espontâneos, como ela faz nas redes sociais. O contrato recém-assinado também prevê participações em atrações do Multishow e do Globoplay sobre o BBB 24.