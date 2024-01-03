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BBB 24: saiba quando sai a lista dos participantes

A TV Globo anunciou a data do Big Day, dia em que os candidatos ao prêmio da casa mais vigiada do País serão divulgados. Veja outras novidades do programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 08:15

BBB 24
BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo
A menos de uma semana da estreia do Big Brohter Brasil 24 - o programa comandado por Tadeu Schmidt começa no dia 8 de janeiro - as expectativas se voltam para a lista de participantes que estarão na casa neste ano.
Falta pouco. Os participantes desta edição serão anunciados no dia 5 janeiro, no chamado Big Day. A emissora ainda não divulgou como será o anúncio, mas deve seguir o formato ao qual o público está acostumado, ou seja, os brothers e sisters serão anunciados ao longo do dia na TV e nas plataformas digitais da Globo.
Entre as novidades para o BBB 24, que poderá pagar um prêmio de quase R$ 3 milhões, está a criação de um terceiro grupo além dos já costumeiros Camarote e Pipoca. O diretor Boninho, também conhecido como Big Boss, ainda não divulgou detalhes sobre a participação dessa nova turma de participantes, mas, por ora, ela deverá receber o nome de Puxadinho.
Outra novidade anunciada pela emissora é a forma de votação. Na primeira fase da temporada, o público vota em quem deseja que permaneça na casa, e o eliminado é o menos votado. Já na segunda, a votação é para eliminar um jogador. Nas duas fases valerão o voto da torcida e o voto único, outra surpresa para essa temporada.
A edição conta com mais novidades. Confira algumas já destacadas:

Xepa linha dura

A falta de comida na Xepa sempre rende boas histórias e, em 2024, promete ser ainda melhor - ou pior, depende do ponto de vista.
A Xepa mais dura foi um pedido dos próprios telespectadores, segundo a chamada publicada pelo BBB. "A Xepa está muito gourmetizada, tem que ser rapadura e água", afirma uma mulher no vídeo, enquanto usa o big fone. "O povo tem que comer goiabada", diz outra.

Novos quadros

O Big Brother Brasil também contará com novos quadros. Luís Miranda comandará o "Big Babado", que propõe comentar os acontecimentos mais recentes da casa. "É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade", afirma.
Já Marcos Veras apresenta o "Vamo invadir sua casa"."Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros", destaca ele.
O programa anuncia ainda o "Fanfic Brasil", espécie de novo "O Brasil Tá Vendo", que vai dar voz às histórias do confinamento criadas pelo público.

Versão do Alok

Boninho apareceu na CCXP no dia 3 de dezembro e anunciou uma nova versão da abertura Vida Real, de Paulo Ricardo, agora com a participação de Alok.

Novo quarto

No mesmo evento, Boninho também anunciou que um novo quarto será adicionado na "casa mais vigiada do Brasil".
Com isso, o programa contará com três cômodos além dos aposentos do líder, o que pode dar fim à divisão entre dois grupos que dominou as últimas edições.

Um voto por CPF

Essa é uma das principais novidades da edição: o reality contará com a dinâmica de um voto por CPF.
No BBB 24, o público terá o direito de votar de duas formas diferentes: Voto da Torcida e Voto Único. No Voto da Torcida, os espectadores podem votar quantas vezes desejarem, fazendo login com sua conta Globo no portal Gshow, cujo cadastro é gratuito.
Já o Voto Único exige que o usuário informe seu CPF para verificação de autenticidade, permitindo que vote apenas uma vez por paredão. Cada modelo de votação terá o peso de 50% no resultado final, com a decisão sendo baseada na média ponderada dos dois formatos.

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