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Em Guarapari

"Será um baita show", promete Ana Castela sobre apresentação no ES

Cantora, que se apresenta no P12 Guarapari no dia 12 de janeiro, contou para HZ que quer aproveitar para tentar conhecer melhor a "Cidade Saúde"
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 13:11

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
Ana Castela se apresenta na P12 em Guarapari no dia 12 de janeiro Crédito: Arthur Louzada
Os shows de verão pelo ES continuam! Ana Castela chega com tudo no P12 Guarapari no dia 12 de janeiro, a partir das 20h30. Além disso, o evento também conta com show de Gustavo Mioto e Kvsh. A dona dos hits "Bombonzinho" e "Nosso Quadro" foi classificada como a artista mais ouvida do ES no Spotify em 2023 e promete mais novidades para 2024. 
Em um papo com HZ, a "boiadeira" comentou que vai começar o ano no ES com o pé direito: "Estou feliz e animada, tenho certeza que será um baita show", revela. E ainda confirmou que neste ano sairá um novo DVD recheado de sucessos, tudo né? Confira a entrevista completa com a sertaneja abaixo.

O show do dia 12 está sendo muito aguardado pelos capixabas. E por ser logo no início de 2024, qual a sensação de iniciar um dos primeiros shows do ano aqui no ES?

"Estou feliz e animada, tenho certeza que será um baita show. Estou ansiosa para começar o ano com o pé direito"

Você foi a artista mais ouvida no Spotify no ano de 2023. Entre tanto sucessos como “Nosso Quadro” e “Bombonzinho” quais são as expectativas de carreira para o ano de 2024?

"Espero continuar fazendo shows por todo o Brasil e também ter a oportunidade de cantar fora do país, assim como fiz em 2023"

Quais são os futuros projetos para o próximo ano?

"Em 2024 teremos muitos projetos para o público, gravarei um novo DVD menor do que o primeiro mas que será muito especial. Tem muita coisa boa vindo por aí"

Você bombou no Festival de Alegre, aqui no ES, como é retornar para os palcos capixabas, agora dessa vez em Guarapari?

"Tenho certeza que será muito especial, já fiquei sabendo que Guarapari é lindo demais, quero tentar conhecer melhor também"

E por último, como é participar e dividir um grande evento ao lado do mozão? (risos)

"É sempre bom quando estamos juntos, adoro cantar no mesmo evento que o Gu, quem sabe cantamos Fronteira para vocês"

SERVIÇO

SHOW ANA CASTELA + GUSTAVO MIOTO + KVSH
  • Quando: 12 de janeiro (sexta), a partir das 20h30
  • Onde: P12 - Parador Internacional Guarapari. Rodovia do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari
  • Ingressos:  R$ 340 (2º lote/inteira) e R$ 170 (2º lote/meia), à venda no site da Brasil Ticket

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