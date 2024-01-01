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Entrevista

Zé Neto e Cristiano se preparam para show em Guarapari: "O ES sempre nos recebeu bem"

Dupla se apresenta na P12 Guarapari, no dia 6 de janeiro. Zé Neto revelou a HZ: "Feliz demais em tocar para vocês logo após o meu renascimento e retorno aos palcos"
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 14:00

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
Zé Neto e Cristiano fazem show em Guarapari no dia 6 de janeiro Crédito: Arthur Louzada
Para a felicidade dos amantes do sertanejo, a dupla Zé Neto e Cristiano chega com tudo em Guarapari, no dia 6 de janeiro. Donos de um dos álbuns mais ouvidos no Spotify em 2023, as faixas de “Escolhas: Volume 2” estarão presentes no show. Mas se você é fã das antigas, não se preocupe: "Não deixaremos de tocar os sucessos que marcaram nossa história", disse Cristiano. 
Os sertanejos se apresentam a partir das 20h30 e dividirão o palco da P12 com Léo Santana. Em um bate-papo com HZ, a dupla comentou que são fãs do GG da Bahia, e que mal podem esperar pelo evento. "Vai ser uma honra estar nesse palco com ele, e quem sabe para um próximo projeto a gente não misture esses ritmos, né? Estamos abertos aos convites", concluiu Zé Neto. Confira a entrevista completa abaixo.

Recentemente, Zé Neto sofreu um grave acidente de carro, quando deixava seu rancho. Como está sendo a recuperação? O cantor estará 100% para a apresentação em Guarapari? O show do ES vai ver um dos primeiros da “retomada”?

Zé Neto: graças a Deus e toda a equipe médica com quem me deparei desde o primeiro momento do acidente, a minha recuperação está sendo muito satisfatória, estou tendo retorno constante no hospital que me atendeu, as costelas estão se calcificando, o pulmão quase 100%. Eu estou morrendo de saudades de voltar aos palcos, ver meus fãs, me faz muita falta mesmo estar com vocês. Dia 6 de janeiro estamos aí, né? Vou ter feito alguns shows já, ano novo será intenso graças a Deus.

A dupla comemora o sucesso absoluto do álbum “Escolhas: Volume 2”, um dos trabalhos brasileiros mais ouvidos no Spotify em 2023. Mesmo sucesso sendo sinônimo de vocês, esperavam um alcance tão grande?

Cristiano: finalizar o ano tendo o álbum mais ouvido do país com certeza superou todas as nossas expectativas. Todos artistas sempre apostam muito no que fazem, mas a aceitação do "Escolhas" foi muito maior do que pudemos sonhar, estamos ainda assimilando tudo que aconteceu nesse ano intenso.

O que os fãs podem esperar da apresentação no ES? Sucessos como “Barulho do foguete”, “Um mês e pouco”, “Pátio do posto” e “Oi, balde”, estão garantidos? E os hits mais antigos, quais a galera sempre pede?

Cristiano: Com certeza, estamos apresentando a turnê "Escolhas", mas não deixamos de tocar os sucessos que marcaram nossa história e até hoje são muito pedidos nos shows, tentamos também sempre acompanhar a vibe do público, vez ou outra mudar ali na hora mesmo setlist. Costumo dizer que os shows são sempre uma troca.

Com é dividir a noite com Léo Santana, outro fenômeno de popularidade na música brasileira? A dupla sertanejo x axé dá liga? Aliás, uma pergunta surreal: Vocês se imaginariam um dia cantando clássicos da música baiana? Os fãs ficariam surpresos…

Cristiano: Uma honra, dá liga demais, o Brasil é enorme, somos muito ricos musicalmente, tem muita música boa ainda para explorarmos. Eu e o Zé gostamos muito de ouvir de tudo, o Léo Santana tem um trabalho maravilhoso, somos fãs do GG da Bahia! Vai ser uma honra estar nesse palco com ele, e quem sabe para um próximo projeto a gente não misture esses ritmos, né? Por que não? Estamos abertos aos convites.

Os capixabas têm um carinho especial pela dupla. Por favor, falem um pouco dessa relação. Algum momento marcante de um show de vocês por aqui?

Zé Neto: O Espírito Santo sempre nos recebeu muito bem, é uma praça muito importante na nossa carreira. Estou feliz demais em tocar para vocês logo após o meu renascimento e retorno aos palcos!

Quais as perspectivas para 2024? Algum projeto novo saindo do forno?

Zé Neto: Altas demais, estamos planejando a gravação de um novo DVD, ainda não temos nada definido mas queremos realizar ainda no próximo ano, além de continuar com a turnê Escolhas por todo o Brasil, agradecer esse carinho e recepção com o nosso projeto.

SERVIÇO

SHOW ZÉ NETO E CRISTIANO + LÉO SANTANA
  • Quando: 6 de janeiro (sábado), a partir das 20h30
  • Onde: P12 - Parador Internacional Guarapari. Rodovia do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari
  • Ingressos:  R$ 400 (3º lote/inteira) e R$ 200 (3º lote/meia), à venda no site da Brasil Ticket.

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