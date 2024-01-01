Zé Neto e Cristiano se preparam para show em Guarapari: "O ES sempre nos recebeu bem"

Zé Neto: graças a Deus e toda a equipe médica com quem me deparei desde o primeiro momento do acidente, a minha recuperação está sendo muito satisfatória, estou tendo retorno constante no hospital que me atendeu, as costelas estão se calcificando, o pulmão quase 100%. Eu estou morrendo de saudades de voltar aos palcos, ver meus fãs, me faz muita falta mesmo estar com vocês. Dia 6 de janeiro estamos aí, né? Vou ter feito alguns shows já, ano novo será intenso graças a Deus.